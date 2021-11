Premio emergenza stalle, boccata d'ossigeno per 580 allevamenti della provincia

Al via il “Premio emergenza stalle”, un accordo siglato tra il Ministero delle Politiche Agricole, le organizzazioni agricole, l’alleanza delle cooperative del settore agroalimentare, Assolatte e la grande distribuzione. L’intesa prevede un premio “emergenza stalle” fino a 3 centesimi al litro, da trasferire integralmente agli allevatori. Tale premio è garantito con una soglia massima di intervento pari a 0,41 euro/litro. Le associazioni di imprese attive si impegnano a riconoscere un premio aggiuntivo sino a un centesimo al litro di latte nei casi in cui non sia raggiunta la soglia massima di 0,41 euro/litro alla stalla. Risultano interessati, in tutta la provincia, 580 allevamenti di vacche da latte, per un fatturato annuo complessivo di 80 milioni di euro.

Cia

«Si tratta di un risultato dicreto - sottolineano da Cia Padova - se consideriamo che oggi ai produttori vengono riconosciuti circa 0,37 centesimi al litro. In pratica, stanno lavorando in perdita, dato che il pareggio viene raggiunto alla cifra di 0,39 centesimi al litro». «Non è la soluzione della crisi, ma è comunque un intervento importante a sostegno della filiera lattiero-casearia - precisa il presidente di Cia Padova, Roberto Betto - Cia aveva chiesto, sia a livello nazionale che regionale, un aumento di almeno 5 centesimi al litro sul prezzo del latte conferito nella Regione Lombardia, che determina anche quello nel resto del Paese. Ci siamo battuti, e continueremo a farlo da qui ai prossimi mesi, affinché tale filiera garantisca una quotazione equa agli allevatori, che non vada solo a coprire i costi, ma offra anche la giusta redditività alle aziende agricole, già colpite dagli effetti della pandemia. Questo protocollo risponde solo in parte alle nostre richieste, ma lo consideriamo un passo in avanti a sostegno di un settore che pesa per il 12% sull’intero comparto alimentare. Nel 2021, inoltre, abbiamo registrato un aumento insostenibile dei costi di produzione, con un rincaro delle materie prime e dei foraggi, dal mais alla soia. Eravamo giunti ad un punto di non ritorno, bisognava trovare il modo di salvaguardare il settore ad ogni costo».