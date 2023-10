Premio Geremia, ci si avvia verso il gran finale

Si entra nella settimana del gran finale della IX Edizione del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia” organizzato dall’Ascom Confcommercio di Padova e che vedrà la serata di gala nella Sala dei Giganti a Palazzo Liviano mercoledì prossimo, 25 ottobre, a partire dalle ore 19.00.

Ricordiamo i nomi dei vincitori, determinati dopo un impegnativo e lungo lavoro di letture e selezioni dalla giuria tecnica del Premio presieduta da Rossano Galtarossa. Il Premio Memo Geremia è stato assegnato al libro “Una vita in alto” (Rai Libri), scritto da Sara Simeoni, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980, già primatista mondiale di salto in alto che con Marco Franzelli racconta le avventure sportive di un’atleta che è stata d’esempio per molte altre donne affermatesi in ambito sportivo. Il Premio Ali Librai Ascom è stato invece appannaggio di Osvaldo Casanova, Gino Cervi e Gianni Sacco autori di “Calciorama –I colori della passione”, edito da Hoepli.

A Rachele Somaschini il premio Coni per il libro “Correre per un respiro”, Baldini+Castoldi, mentre il Premio letteratura per i Ragazzi è stato assegnato a Fausto Desalu, oro a Tokyo 2020 nella staffetta azzurra 4x100 e autore con Francesco Ceniti del libro “Veloce come il vento”, Baldini+Castoldi. La cerimonia, come vuole ormai la tradizione, vedrà anche la consegna del Premio del Presidente dalle mani dello stesso numero uno di Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, ad Alessandro Banzato, presidente del Petrarca Rugby, mentre il Premio alla Carriera Sportiva sarà consegnato a due icone dello sport mondiale, Novella Calligaris, la grande nuotatrice padovana campionessa medagliata olimpica e primatista mondiale negli 800 stile libero e Andrea Zorzi, grande campione mondiale di pallavolo. Segnaliamo che la serata è aperta al pubblico ma è necessaria la prenotazione in quanto i posti sono limitati.