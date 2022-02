È cominciata la preparazione per l'ottava edizione del premio Memo Geremia

A distanza di poco più di 15 giorni dall’ultimo atto della settima edizione (la consegna del premio nelle mani di Sinisa Mihajlovic, autore con Andrea Di Caro di “La partita della vita” edito da Solferino), con la prima riunione del comitato d’onore è scattata l’organizzazione dell’edizione 2022 del premio letterario sportivo “Memo Geremia” organizzato dall’Ascom Confcommercio di Padova.

Il premio

Mihajlovic, come si ricorderà, non aveva potuto partecipare alla serata di gala a Palazzo della Ragione, lo scorso 18 novembre, per un’indisposizione che lo aveva tenuto lontano da Padova. Così, lo scorso 4 febbraio, era stata una delegazione dell’Ascom a recarsi a Casteldebole, al centro sportivo del Bologna FC, per una consegna ufficiale che, di fatto, ha chiuso il cerchio. Girata dunque l’ultima pagina del “Memo Geremia” del 2021, ecco che oggi, mercoledì 23 febbraio è scattata l’organizzazione della nuova edizione che si annuncia ancora più interessante come hanno sottolineato, nel corso della riunione, il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin; il vicepresidente vicario (e ideatore del premio) Franco Pasqualetti; la vicepresidente del premio Silvia Dell’Uomo e Ilario Sattin oltre ai componenti il comitato Gianpietro Geremia, Mario Beltrame, Antonio Zaglia, Massimo Ghiraldo, Dino Ponchio e Carlo Sabattini. Nelle prossime settimane cominceranno i contatti con le case editrici per definire il panel dei libri concorrenti, ma nel frattempo, dalla riunione, è emersa già la prima notizia: la serata di gala del “Memo Geremia” si svolgerà giovedì 20 ottobre 2022 nell’Aula Magna dell’Università. Un ritorno nella sede che ha già visto svolgersi le premiazioni per ben cinque edizioni ma che quest’anno incrocia anche le manifestazioni per gli 800 anni dalla fondazione dell’Ateneo patavino.