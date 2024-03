Un premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin: l'iniziativa di Coldiretti Padova

Le donne di Coldiretti e i produttori di Campagna Amica con l'Università di Padova presentano il Premio di Laurea intitolato a Giulia Cecchettin.

Premio di laurea

L’iniziativa rientra nel progetto #coltiviamoilrispetto avviato dalle imprenditrici agricole per la promozione di azioni a favore della parità di genere e verrà presentata venerdì 15 marzo alle ore 10.30 nella sede cittadina di Coldiretti, in via della Croce Rossa a Padova, alla presenza di Gino Cecchettin, padre di Giulia e fresco autore di un libro in memoria della figlia, barbaramente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Alla presentazione interverranno Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova, e Valentina Galesso, responsabile provinciale e regionale di Coldiretti Donne Impresa, oltre alla professoressa Gaya Spolverato, Delegata alle Politiche per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Padova, e all'onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. nonché su ogni forma di violenza di genere. Presente anche Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchettin. A seguire un approfondimento dedicato alle imprenditrici agricole sul tema finanza e violenza economica a cura di Barbara Annoni, consulente finanziario Generali e fondatrice blog “Il giardino della finanza” e Catia Roncolato assicuratrice Generali.