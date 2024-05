Quasi 200 disegni umoristici in gara per il premio "Marco Frison": la premiazione

Teatro “Aldo Rossi” di Borgoricco gremito nella mattinata di ieri, domenica 26 maggio, per la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio disegnatori umoristici “Marco Frison”.

Marco Frison

Marco Frison è un giovane talento del Camposampierese, venuto a mancare nel 2022 a causa di una terribile malattia, umorista e vignettista che del buonumore e l’ironia ha fatto uno dei suoi capisaldi della sua vita.Il premio è stato promosso dal Tavolo degli Assessori alla Cultura della Federazione dei Comuni del Camposampierese, su proposta di Walter Basso (Edizioni Scantabauchi) e di Valeria Zago (moglie di Marco Frison). Concorso che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del Camposampierese, che hanno realizzato delle vignette o strisce umoristiche, basandosi sul tema “Sorridere e ridere fa bene”.

I vincitori

Sono state ben 193 le opere che la giuria, (composta da Valentino Villanova, Valeria Zago, Walter Basso, Maria Chiara Franchin e Fabio Marzaro), ha dovuto valutare e selezionare (utilizzando come criteri la tecnica, l’umorismo e l’originalità, per individuare i 3 finalisti e vincitori (100 euro il terzo premio, 200 euro il secondo premio, e 300 euro il primo premio):

Al terzo posto, con 121 punti complessivi, si classifica l’opera “Una botta di fortuna” di Alessandro Geron e Filippo Gottardello di Camposampiero;

Al secondo posto, con 126 punti, si classifica l’opera “Che delusione!” di Elia Andretta di Campodarsego;

E al primo posto, con 130 punti, vince l’opera “Una cozzata di mare” di Elia Zangrandi di Borgoricco.

Sono state premiate anche le scuole di Borgoricco, con un kit di colori vari e materiale creativo da poter utilizzare nelle classi, in quanto sono state quelle che hanno avuto più partecipazione proponendo ben oltre 80 elaborati: a ritirare il riconoscimento il dirigente scolastico Pierpaolo Zampieri dell’Istituto comprensivo statale di Borgoricco e Villanova di Camposampiero. Vista la grande partecipazione e il forte coinvolgimento anche durante la cerimonia di premiazione, il Premio “Marco Frison” difficilmente si fermerà alla prima edizione, per cui si inizia già a lavorare per la prossima. Tutte le opere sono esposte e visitabili liberamente all’interno del teatro “Aldo Rossi” di Borgoricco, fino al 9 giugno.