"Premio Obizzi 2023", ecco chi ha meritato il riconoscimento

Nella mattinata di sabato 2 marzo, presso la suggestiva cornice di villa Obizzi, si è svolta la Cerimonia di conferimento del Premio Obizzi, il più prestigioso riconoscimento della Città di Albignasego.“Una premiazione – spiega il sindaco Filippo Giacinti - che quest’anno vede protagoniste tutte figure di Insigniti che, in modi diversi, si sono distinte nel mondo dello sport. Questa scelta riflette il riconoscimento dell'importanza dello sport per la nostra Amministrazione come strumento di promozione della salute, della socialità e di educazione a valori importanti per le giovani generazioni. Le esperienze di vita che abbiamo premiato oggi vengono da lontano e rappresentano lo sport sano, inclusivo, che non si ferma al campo, alla palestra, ma che diventa una buona pratica per la vita”.

I tre premiati sono: Il dott. Fabio Cecchinato, per essersi dedicato al calcio albignaseghese con grande generosità, dedizione, passione ed intelligenza. Per gli eccellenti risultati ottenuti in più di dieci anni di presidenza e per aver testimoniato i valori dello sport trasmettendoli alle giovani generazioni, grazie alla sua visione e al suo impegno, creando un ambiente inclusivo e accogliente per centinaia di ragazzi. La Signora Graziella Zanella, per l'incessante opera di promozione del pattinaggio in quasi 40 anni di attività e per l'impegno e la passione con la quale ha saputo trasmettere i valori di questa disciplina sportiva alle nuove generazioni, dalla preparazione dei più piccoli fino alla guida degli agonisti che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali. Il Professor Roberto De Vivo, storico docente presso l'Istituto Comprensivo di Albignasego, per la lunga, coinvolgente e appassionata attività educativa e formativa profusa in più di 30 anni a favore dei giovani albignaseghesi e per il suo impegno poliedrico nel declinare l'amore per lo sport in molteplici forme, ispirando generazioni di atleti per i quali è stato un punto di riferimento e promuovendo i valori più autentici delle discipline sportive.

La cerimonia di conferimento del Premio Obizzi è stata un'occasione emozionante e significativa, grazie anche alla partecipazione delle Associazioni del territorio, degli storici Premiati e dei parenti ed amici che hanno accompagnato gli insigniti a ricevere l'onorificenza. L'evento è stato allietato dalla sublime performance del Duo chitarristico "Les Amis", composto da Adelaide Gemo e Alessandro Cavinato, talentuosi allievi del Conservatorio Pollini, che hanno reso l'atmosfera ancora più magica grazie alla loro musica. “Il Premio Obizzi si conferma un appuntamento importante dedicato a chi ha onorato la nostra Città – conclude il sindaco – ma quest’anno riveste per noi anche l’occasione per celebrare tutto il mondo dello sport albignaseghese che cresce di anno in anno con sempre nuove discipline e con la grande spinta propulsiva di società davvero straordinarie. Siamo impegnati al fianco di questa realtà così viva e vitale attraverso una costante collaborazione e un concreto sostegno ma anche mettendo a disposizione impianti sportivi all’altezza: tra le novità degli ultimi anni la palestra di ginnastica artistica, il campo di calcio a San Giacomo e la nuova palestra di Mandriola i cui lavori inizieranno in primavera; in programma ci sono, poi, i nuovi campi da tennis e padel e la pista di atletica in fase di progettazione, mentre nel piano triennale delle opere pubbliche è previsto un nuovo impianto inclusivo da collegare con il palazzetto polivalente”.