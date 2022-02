In un libro svelati i segreti di Giulio Deangeli, che ha preso cinque lauree in sei anni

“Il metodo geniale”. Questo il titolo del libro che sarà presentato mercoledì 9 febbraio, alle 18,30, nella Sala consiglio della Provincia di Padova a Palazzo Santo Stefano in piazza Antenore. Il volume, scritto dal giovane studioso Giulio Deangeli ed edito da Mondadori, raccoglie le strategie e i segreti del cervello per apprendere velocemente e amare lo studio. Un metodo che ha permesso all’autore di prendere cinque lauree in sei anni. Giulio Deangeli converserà con il giornalista Nicola Cesaro. All’incontro sarà presente il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui.

Il libro

Insegnare i segreti della memoria e di uno studio piacevole e permanente è quello che si prefigge l’autore, in questo affascinante percorso alla scoperta del cervello umano. Con l’esperienza maturata nel suo percorso «da record» e in veste di ricercatore nell’ambito delle malattie neurodegenerative a Cambridge, Deangeli svela quali sono i meccanismi alla base dell’apprendimento, dalla memoria al retrieval, dalla lettura alla motivazione, senza dimenticare aspetti collaterali, ma altrettanto importanti, quali il sonno, l’attività fisica, la gestione dello stress. Insieme alla teoria, fornisce poi utilissime strategie pratiche: le dibattute mnemotecniche, tra cui la conversione fonetica e la tecnica dei loci, la sottolineatura, la generazione di schemi, i trucchi per motivarsi allo studio e imparare più velocemente una lingua straniera. E condivide alcune delle «pazzie» che ha attuato lui stesso, dalle passeggiate in solitaria ripassando con l’aiuto delle cards alle lunghe notti trascorse in sala conferenze, fino alla «città della memoria» o alla musica preferita per fissare le informazioni. Insomma, un libro che servirà a rivoluzionare l’approccio allo studio, grazie a un metodo «geniale» che stupirà per concretezza e praticità. L’ingresso all’evento è libero con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti all’indirizzo eventi@provincia.padova.it indicando nome, cognome e recapito telefonico. Si dovrà avere il Green Pass rafforzato e la mascherina Ffp2.