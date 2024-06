Sant'Antonio, iniziata la Tredicina: già migliaia di fedeli in Basilica

Grande affluenza per il primo fine settimana di Tredicina e grande affluenza in Basilica sin dalle messe del mattino. E come ogni anno, ancor più in questi giorni, il Santuario risuona di lingue diverse, si ammanta di diversi colori, di anima di tradizioni ed usanze di tanti popoli che tutti insieme compongono il Grande Popolo di Antonio, il Santo delle Genti.

Le presenze

Nei primi due giorni di Tredicina - venerdì 31 maggio e sabato primo giugno - sono sfilati dinanzi alle Reliquie 5.663 fedeli e alle ore 12 di oggi, domenica 2 giugno, erano già oltre il migliaio i pellegrini conteggiati. Stamani, Solennità del Corpus Domini e prima domenica di Tredicina, si è svolto il Convegno regionale del Nord Italia della Milizia dell’Immacolata, la cui liturgia delle ore 12.15 è stata presieduta da don Carlo Broccardo Docente alla Facoltà Teologica del Triveneto e Direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano: «Oggi nell’Omelia sono partito dalla parola Eucarestia che significa "ringraziamento". La liturgia di oggi ha ricordato nel Salmo Responsoriale e nel Vangelo il vero significato del ringraziamento a Dio per i benefici che riceviamo. Allo stesso modo in cui qui in Basilica si viene per ritrovare Sant’Antonio che è un Santo Amico e per ringraziarlo per la sua protezione, come si può vedere dalla quantità di ex voto che adornano la sua Tomba. Cerchiamo ogni giorno di ricordare almeno tre motivi per i quali dire ‘Grazie’ a Dio: è un esercizio semplice che, giorno per giorno, mese per mese, ci aiuterà a sentirci sempre più in comunione con Lui».

Comunità Filippina

Alle ore 13, per il quarto anno, la colorata e allegra celebrazione della Comunità Filippina del Triveneto alla quale sono intervenuti circa 300 fedeli provenienti dalle comunità del nord e del Centro Italia, animata da canti tipici. Ha presieduto la liturgia il Rev. Fr. Gregory Raimond D. Gaston, Rettore del Pontificio Collegio Filippino in Roma e Coordinatore Nazionale dei Cappellani filippini in Italia. Il tema di questo Pellegrinaggio è La Fede a piedi. «Anche se è il quarto anno che la Comunità filippina viene in Basilica per la Tredicina - spiega fr. Gaston - è la prima volta per me qui. Da noi il Santo è molto conosciuto e Gli siamo molto devoti. In ogni casa, scuola, ufficio c’è la sua immagine e in ogni quartiere c’è una sua chiesa o un suo capitello. Quindi per noi essere qui in pellegrinaggio è davvero molto importante. Sant’Antonio è il centro della nostra devozione e della nostra vita. La nostra sfida è preservare la nostra fede e condividerla, qui in Italia così come già in altri paesi, con le parrocchie locali». Alle ore 18.00 un altro momento molto atteso: la celebrazione del Movimento di Comunione e Liberazione e Comunità di Sant’Egidio presieduta da Sua Em.za Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna e Presidente C.E.I. già da alcuni anni apprezzatissima presenza durante la Tredicina.

Lunedì 3 giugno

Lunedì 3 giugno: ore 17 il Santo Rosario; ore 17.30 la recitazione della Preghiera della Tredicina; ore 18 Diocesi di Belluno-Feltre, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Renato Marangoni.

I prossimi appuntamenti

Martedì 4 giugno - Ore 11 Centri Diurni per persone con disabilità; ore 17 il Santo Rosario; ore 17.30 la recitazione della Preghiera della Tredicina; ore 18 Diocesi di Vicenza, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Giulio Brugnotto. Alla sera ore 21 torna la “Notte di Miracoli”, serata di preghiera per i Giovani animata dal Centro Francescano Giovani. Mercoledì 5 giugno - Ore 18 Diocesi di Verona, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Domenico Pompili.

"13 giugno online"

Sempre attivo il sito www.13giugno.org. Anche quest’anno verrà riproposto il “Progetto 13 giugno online” per portare la Solennità del Santo nelle case dei devoti e consentire ai fedeli che non riusciranno ad arrivare al Santuario di seguire tutta la giornata di celebrazioni attraverso il sito web dedicato e interattivo www.13giugno.org. Come lo scorso anno, attraverso il sito sarà possibile seguire l’intera giornata tramite PC e mobile, ma anche, registrandosi on line, fare digitalmente tutti quei gesti che si compiono solitamente in Basilica: partecipare alle messe (nel giorno della Solennità di sant’Antonio ce ne saranno dalle 6 del mattino alle 21); “toccare” la Tomba del Santo; scrivere una preghiera a sant'Antonio, che sarà stampata e portata alla Tomba del Santo dai frati; accendere una candela virtuale; fare una donazione a Caritas Sant’Antonio per i progetti di solidarietà; ricevere a casa il pane benedetto di sant’Antonio; pubblicare in diretta sul portale una preghiera, condividendo con gli altri devoti le proprie azioni.