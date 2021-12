Presepe fatto a mano dai volontari di Libera Mente alla chiesa di San Giacomo ad Albignasego

Un presepe curato in ogni dettaglio, ideato e realizzato in due settimane di serrato lavoro grazie ai volontari della neonata associazione Libera Mente: quest’anno, nella chiesa di San Giacomo Apostolo di Mandriola di Albignasego, l’allestimento della rappresentazione della Natività di Gesù è stata occasione per attivare una collaborazione fra la comunità parrocchiale e l’associazione nata da un gruppo di giovani famiglie del quartiere con l’obiettivo di animare il territorio attraverso iniziative culturali, sportive e sociali che favoriscano l’aggregazione.

Il presepe

Tre le scene che animano il presepe realizzato dai volontari dell’associazione: il deserto, con dune, oasi e tende beduine, che incorniciano l'arrivo dei re magi; la città di Betlemme, con una piazza molto animata e vivace, e la Natività, incastonata tra le pareti di una imponente montagna rocciosa. Nella lavorazione, interamente artigianale, sono stati impiegati diversi tipi di materiali poveri come il sughero, il mangime, la juta. Per la realizzazione delle case e della piazza è stata utilizzata una tecnica che prevede l'incisione e la lavorazione a caldo del polistirene seguita da stuccature e colorazione a base acrilica. La scena è stata completata da un sistema di luci che ricrea il ciclo giorno-notte.