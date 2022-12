Il presidente di Ance, Gerotto: «Codice appalti, serve snellire le procedure»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, interviene sul Codice Appalti: «In attesa di esaminare il testo definitivo per portare all’attenzione del Governo le nostre evidenze con Ance Nazionale ci auguriamo che questo testo riesca ad avere un impatto positivo sul fronte della sburocratizzazione e lo snellimento delle procedure, che rallentano lo sviluppo e la crescita delle città come accade con Padova».

Tutela

«Il Codice degli Appalti deve avere la capacità di tutelare le aziende che sono presenti nei territori dei cantieri, che molto spesso si vedono portare via i lavori da soggetti che realizzano sconti elevatissimi. E poi succede che gli interventi siano scadenti o nel peggiore dei casi che non vengano conclusi i lavori lasciando i cantieri in degrado cerando così dei veri e propri buche neri», ha dichiarato Gerotto.

Modello

«Questo è successo - ha sottolineato ancora Gerotto - anche nel padovano con le piscine di Selvazzano, con il caso del Kursaal di Abano e naturalmente con lo stadio Euganeo che rischiano non solo di lasciare delle ferite sul territorio, ma anche di fornire un’immagine negativa della città a chi vuole investire. Per questo il Codice Appalti deve garantire l’applicazione del contratto edile, il rispetto delle regole sul subappalto, sulla sicurezza sul lavoro e sull’impatto ambientale dei mezzi che lavorano nei cantieri che devono rispettare i parametri fissati. Un modello potrebbe essere sicuramente il protocollo che Ance Padova sta portando avanti con il Comune di Padova e che nei prossimi mesi coinvolgerà tutti gli attori dell’edilizia padovana. In particolare servono controlli serrati sui subappalti perché sono un tema delicato su cui l’attenzione deve rimanere alta perché molte volte porta a problemi seri per il completamento dell’opera. E Ance avrà nelle prossime settimane una incessante interlocuzione con il MIT e il governo per tutelare i datori di lavoro e il contratto che rappresentiamo».