Roberto Cagnin è il nuovo presidente di Confartigianato del Mandamento di Camposampiero

Prosegue la fase del rinnovo delle cariche sociali di Confartigianato Imprese Padova. Nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni di secondo livello della principale associazione di categoria dell’artigianato. Roberto Cagnin è il nuovo presidente del Mandamento di Camposampiero. Raccoglie il testimone da Galdino De Marchi.

Cagnin

Roberto Cagnin è il fondatore dell’Officina Meccanica 2c di Piombino Dese, azienda che opera nel campo delle lavorazioni di fresatura, tornitura, rettifica ed assemblaggio di particolari meccanici di precisione in diversi settori. Nel 2018 ha ricevuto l’attestato di benemerenza conferito dal Senato della Repubblica. Cagnin ha intrapreso un percorso di rappresentanza associativa dal 2017, ricoprendo il ruolo di delegato comunale di Piombino Dese per Confartigianato. Il consiglio mandamentale sarà composto dal vicepresidente Consuela Carraro (Campodarsego) e dai delegati Cristian Agostini (Borgoricco), Roberto Cagnin (Piombino Dese), Fabio Bagarolo (San Giorgio delle Pertiche), Emanuela Filippi (Santa Giustina in Colle) Diego Apolloni (Villa del Conte). «Ringrazio il Presidente De Marchi per il lavoro svolto in questi anni, a tutela degli imprenditori artigiani che operano nel Camposampierese – ha spiegato il neo-presidente Cagnin -. Proseguiremo il lavoro intrapreso dal precedente consiglio, dando particolare attenzione alle imprese artigiane del territorio che hanno subito in questi anni le conseguenze dell’emergenza pandemica. Attraverso gli strumenti associativi, vogliamo essere al loro fianco per cogliere le opportunità legate all’attuazione del Pnrr».