Il Presidente della Provincia Fabio Bui: «L'Europa siamo noi»

Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa, così il Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, ha voluto esprimere a tutti gli abitanti della Provincia di Padova i suoi più sentiti auguri: «Oggi è la festa di tutti noi cittadini europei», ha evidenziato Bui.

Giovani

«È una giornata speciale - spiega il Presidente - in un anno speciale: l’anno Europeo dei giovani. Ed è ai giovani europei, oggi più che mai, dobbiamo guardare: ci sono molte sfide ancora da vincere per loro e con loro. Dalla crisi del clima alle economie verdi reali e globali, dalla stabilità occupazionale alla parità di genere, dal sistema economico sovranazionale alla pace che purtroppo non è assolutamente scontata».

Guerra

«L’invasione ingiustificata dell’Ucraina - ha altresì sottolineato Bui - ha evidenziato quanto sia ancora precario l’equilibrio all’interno dell’Europa e di quanto sia importante ribadire l’impegno degli Stati a favore della pace, dimostrare l’unità e la solidarietà dell’Europa come stato unico nel difendere e nell’affermare i valori di libertà e di democrazia in un ordine internazionale basato su regole chiare, riconosciute, condivise e sul rispetto collettivo delle stesse».

Europa

«L’Europa è molto più di un’idea, non è una realtà astratta: è una presenza concreta e reale che è possibile toccare con mano. La Provincia di Padova questo lo sa bene: un esempio su tutti, Museo Esapolis che grazie al programma Europa Creativa ha implementato in maniera importante e significativa l’accessibilità e la multimedialità del museo provinciale. L’Europa è qui, l’Europa siamo noi, l’Europa - ha concluso il Presidente della Provincia - dipende da noi. Evviva la Provincia di Padova, evviva l’Italia, evviva l’Europa».