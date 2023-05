Parco Colli Euganei, cambio della guardia: Antonio Scarabello succede a Riccardo Masin

A seguito delle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio, Riccardo Masin è formalmente decaduto dall’incarico di componente del consiglio direttivo e di presidente del Parco regionale dei Colli Euganei.

Parco dei Colli Euganei

Riccardo Masin è infatti stato riconfermato sindaco del paese di Galzignano Terme, essendo peraltro l'unico candidato in lizza. Le usuali procedure rendono quindi necessaria una nuova delibera di attribuzione della presidenza dell’Ente, nomina di competenza della Regione del Veneto. Nel frattempo, il vicepresidente Antonio Scarabello assume le funzioni di presidente dell’Ente Parco Colli Euganei, rimanendo operativo il Consiglio direttivo e, come sempre, in rapporto di quotidiana e proficua collaborazione fra i propri membri, non ultimo Riccardo Masin nella sua veste di sindaco.