Il Presidente Zaia sulla crisi ucraina: «Bene la solidarietà, ma va coordinata»

Da quando è arrivata la notizia dell'invasione russa in Ucraina, in tutto il Veneto è scattata una grandissima gara di solidarietà. «Un aspetto - sottolinea il Presidente Zaia - della grande generosità dei veneti, che sta assumendo le caratteristiche di una vera e propria mobilitazione, sono le centinaia di offerte di ospitalità e lavoro che vengono manifestate da famiglie, imprese, organizzazioni turistiche come Federalberghi e il circuito termale».Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha anche espresso la sua gratitudine «a tutti coloro che hanno già fatto gesti di solidarietà e a quelli che ci stanno pensando».

Organizzazione

«Io stesso personalmente, così come la nostra Protezione Civile – sottolinea il Presidente Zaia – abbiamo ricevuto plurimi contatti e offerte, anche di abitazioni, seconde case, case per vacanze. Credo sia ora necessario dare vita a un coordinamento tra tutte le forze in campo, Enti Locali, Prefetture, Organizzazioni benefiche per velocizzare e organizzare la concretizzazione di tutta questa solidarietà. Ricordo che in questo momento le offerte di ospitalità e lavoro vanno presentate alla Prefettura del territorio di residenza».