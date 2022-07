Associazione nazionale presidi, il nuovo presidente provinciale è Enrico Ghion

Ieri, martedì 5 luglio, all'istituto comprensivo di Albignasego si è svolta l'annuale assemblea dei dirigenti scolastici dell'associazione nazionale presidi di Padova, che conta più di 90 iscritti.

Enrico Ghion

Durante l’incontro i presidi hanno provveduto ad eleggere il nuovo presidente provinciale, in sostituzione della dottoressa Federica Silvoni, che lascia l’incarico perché designata assessore al bilancio nella nuova Giunta del Comune di Conselve. È stato eletto il dott. Enrico Ghion, dirigente scolastico del liceo artistico “P. Selvatico” da quattro anni, rientrato in città dopo sei anni di Dirigenza all’IIS “C. Rosselli” di Castelfranco Veneto. Vice presidente è la dott.ssa Maristella Rampazzo, dirigente del XIII Istituto Comprensivo di Padova; tesoriere il prof. Luigi Leo dell’IC di Albignasego. L’assemblea ha apprezzato il lavoro e ringraziato la preside Silvoni per la professionalità, la sensibilità e l’assidua disponibilità che hanno contraddistinto la sua direzione in questi anni molto impegnativi e difficili per le problematiche relative alla pandemia nelle scuole. Il dirigente, Enrico Ghion, nell’assumere il nuovo incarico ha espresso le priorità del suo impegno: «Ritengo importante che dopo questi anni di pandemia, in cui il carico di lavoro "di frontiera" dei dirigenti scolastici e dei docenti è stato notevole e talora non sostenibile, si recuperi la dimensione didattico-culturale del nostro ruolo nelle comunità scolastiche, con una maggiore condivisione tra di noi, valorizzando tutti gli strumenti e le occasioni di incontro e di dialogo. A livello locale ribadiremo l’esigenza del rispetto dell’autonomia scolastica».