Presidio contro Piantedosi e la violenza dei confini: «L'umanità non può aspettare»

«Le parole del Ministro degli Interni aggiungono una sensazione di grande rabbia al sentimento di orrore e indignazione provato dopo la notizia della morte di oltre 60 persone tra uomini, donne e minori a seguito del naufragio avvenuto nei pressi della costa della Calabria domenica scorsa, l’ennesimo di una lunga, tragica serie». Coalizione Civica attacca il ministro Piantedosi, dopo che nei giorni scorsi aveva rilasciato dichiarazioni discutibili sulla strage di migranti a Cutro, in Calabria. Per rafforzare il sostegno alle politiche contro i confini, il movimento "orange" ha organizzato un presidio per sabato mattina davanti alla Prefettura.

Piantedosi

«Il ministro dice che la disperazione non è un buon motivo per partire, per mettersi in mare e che il problema è bloccare le partenze. Sono parole inaccettabili che ci indignano e che non possiamo tollerare, ma che non sorprendono. Sono parole violente e irrispettose di quelle vite perse esattamente come violento ed irrispettoso è il “Decreto Piantedosi” da poco approvato alla Camera dei Deputati. Un provvedimento legislativo che si presenta come feroce attacco verso la vita, i diritti e la libertà di chi tenta di attraversare il Mediterraneo per rivendicare condizioni migliori di esistenza. Perché, caro ministro, non è il mare agitato la causa di queste morti e neppure l'incoscienza di chi parte: è gravissimo solo pensarlo. L'umanità non può aspettare».