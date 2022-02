Valvitalia, domani previsto un presidio davanti allo stabilimento di Due Carrare

Domani lunedì 21 febbraio si terrà nella sede di Due Carrare il prossimo incontro tra la Direzione Aziendale, la Rsu di stabilimento e Fiom e Fim di Padova. In concomitanza con l’incontro si terrà a partire dalle ore 14.30 un presidio in via Campolongo 97 a Due Carrare, davanti ai cancelli dell’azienda Valvitalia. «È prioritario per noi difendere questi posti di lavoro e il know how che proviene dalle competenze e dalla capacità di queste lavoratrici e di questi lavoratori che producono da anni, con estrema professionalità, impianti di trattamento gas naturale. Non è possibile che si permetta questo continuo depauperamento del nostro tessuto produttivo è necessario tutelare territorio e lavoratori. Difendere questi posti di lavoro significa difendere l’intero mondo del lavoro e opporsi alle chiusure selvagge che rischiano di toccare tutti» hanno dichiarato Michele Iandiorio della Fiom Cgil e Luca Gazzabin della Fim Cisl.