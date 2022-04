Autotest gratuiti per colesterolo, glicemia e pressione: l'iniziativa di LloydsFarmacia

Nelle farmacie Lloyds, aprile è il mese della prevenzione. Diversi i servizi proposti: in occasione della Giornata mondiale della Salute (che come ogni anno si celebra il 7 aprile) presso LloydsFarmacia si potranno fare autotest gratuiti per glicemia, pressione e colesterolo. È possibile accedere a questi autotest previa prenotazione da effettuare tramite App Lloyds, sezione Servizi, o contattando direttamente la Farmacia di riferimento.

La prevenzione

«Questa iniziativa di prevenzione è davvero un’ottima opportunità per tutti i padovani e trova il nostro convinto sostegno - ha dichiarato Sergio Giordani, sindaco di Padova - Siamo contenti che le nostre cinque LloydsFarmacia Comunali e la LloydsFarmacia Guizza si facciano promotrici di una campagna, gratuita, che ha l’obiettivo di abituare tutti noi a quei piccoli gesti di attenzione verso la nostra salute come sono questi testi diagnostici, e che segue altre iniziative di grande valenza sociale, come l’azzeramento dell’Iva sugli assorbenti femminili. La salute è un bene troppo importante per essere trascurato e il nostro compito deve essere quello di agevolare il più possibile i cittadini a poter prendersene cura senza difficoltà». Domenico Laporta, amministratore delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia, ha aggiunto: «Abbiamo deciso di celebrare la Giornata mondiale della Salute con un gesto concreto di attenzione verso la cittadinanza intera, confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione. La prevenzione è sempre necessaria, ma lo è ancor di più dopo due anni in cui la pandemia ha reso meno facile l’accesso ai servizi e ai controlli di routine. Con questa iniziativa, noi di LloydsFarmacia abbiamo scelto di rinnovare la nostra visione di farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno. Ogni giorno, in particolare in questa fase ancora delicata, vogliamo essere vicini ai cittadini. Per il mese di aprile, intendiamo esserlo ancora di più, certi che la prevenzione debba essere una priorità. L’invito alla cittadinanza è di valorizzare quest’opportunità per monitorare parametri decisivi per la propria salute. Un grazie alle nostre farmaciste e ai nostri farmacisti impegnati sul campo e ai partner che ci affiancano in questa campagna di prevenzione gratuita».