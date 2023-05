Edilizia, Gerotto: «Applicare il nuovo prezziario regionale se non si vuole arrestare la crescita»

«Il Veneto traina il Pil nazionale, e anche la provincia di Padova cresce del 3,4%, nell’ultimo anno, ma resta ancora poco più dell’1% per recuperare completamente i danni fatti dalla pandemia»: ad affermarlo è il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, commentando i dati divulgati da Cgia di Mestre sul Pil nazionale.

Ance Padova

Aggiunge Gerotto: «Siamo, e restiamo, la locomotiva d’Italia, ma andiamo ancora malino proprio sui binari perché ad oggi l’unica tratta percorribile in questa regione dai treni veloci è la Mestre-Padova. Va ultimata la Brescia-Verona e andrebbe accelerata la costruzione della Verona-Vicenza. Al 2026, quando ci saranno le Olimpiadi Milano-Cortina, non avremo ancora la tratta Vicenza-Padova. E si dovrebbe mettere a terra anche la Bologna-Padova per la quale non è stato neppure avviato lo studio di fattibilità. Insomma nel padovano le imprese hanno reagito alla crisi pandemica, anche le imprese di costruzione hanno fatto del loro meglio (crescita del fatturato del 2,5 per cento) ma ora, se vogliamo continuare a tenere il passo, servono infrastrutture logistiche e di trasporto sostenibile».

Dati

Nel primo trimestre 2023, di cui il Sistema Ance ha appena elaborato i dati del ministero Infrastrutture, in Veneto, si contano 392 esiti di gara, in sensibile aumento rispetto ai trimestri precedenti. Nel padovano le gare sono aumentate grazie ai finanziamenti del Pnrr: si tratta di quasi un terzo delle gare complessive, per un importo che supera i 117 milioni di euro, e metà di questo importo va a Padova e Treviso ed è gestito prevalentemente dalle Province (88%). «Nonostante questi dati che sono da leggere in positivo - aggiunge Gerotto - rimane la preoccupazione nell’applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, del prezzario regionale che la Regione Veneto ha appena aggiornato. Il minor prezzo si conferma il criterio maggiormente diffuso tra le gare pubbliche, con l'86,8% del totale, così come è ancora molto diffusa l'offerta economicamente più vantaggiosa. Non ci siamo ancora e quindi esorto chi di dovere ad applicare il nuovo prezzario regionale, anche perché i prezzi delle materie prime continuano a oscillare fortemente. Mentre riguardo il nuovo Codice degli appalti, che apprezzo nella quasi totalità, invito a risolvere alcune incongruenze come la questione della concorrenza riguardo i lavori senza gara attraverso la procedura negoziata per appalti a 150 mila euro e gli affidamenti in house. Il nuovo Codice degli Appalti e il prezziario regionale sono strumenti fondamentali per il settore delle costruzioni, se non si vuole ostacolare i trend positivi che si sono innescati nell’ultimo anno: vanno capiti e applicati in pieno. Per questo, riguardo soprattutto il Codice, abbiamo anche appena avviato una serie di incontri informativi e di approfondimento per tutti gli operatori interessati, imprenditori e funzionari pubblici»