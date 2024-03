Gran successo per la prima edizione di Digital Artifex, il Festival che proietta l'artigianato nel futuro

Più di 5000 visitatori per la live expo delle eccellenze artigiane del territorio e oltre 2000 presenze registrate ai talk e alla proiezione di cortometraggi, tutti sold out gli incontri con grandi ospiti come Andrea Giuliacci, Giovanni Veronesi e Pablo Trincia. Chiude nel segno della grande partecipazione di pubblico la prima edizione di Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale, la tre giorni di incontri e attività che dal 15 al 17 marzo ha animato il Centro Culturale San Gaetano di Padova con l’obiettivo di unire le apparenti distanze che esistono tra tradizione e innovazione e di intercettare e approfondire tematiche care al pubblico più giovane, tra cui l’utilizzo delle intelligenze artificiali, la tutela dell’ambiente e il futuro del mondo del lavoro.

“Siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto i risultati che ci siamo dati: non solo abbiamo avvicinato il grande pubblico all’artigianato e all’evoluzione che il mondo dell’artigianato sta vivendo, ma siamo riusciti a coinvolgere i giovani con iniziative come il career day, uno strumento molto interessante che ha dato opportunità concrete. Per l’Amministrazione supportare esperienze come questa di Digital Artifex è importante perché ci permette di sostenere un settore, come quello dell’artigianato, che risulta essere strategico per il futuro della nostra città e che insieme al resto della città deve continuare a crescere e a evolversi secondo principi di sostenibilità, innovazione e coinvolgimento delle nuove generazioni”, dichiara Antonio Bressa, Assessore alle Attività e Commercio del Comune di Padova.

Nella giornata conclusiva del Festival è stato premiato il corto vincitore della selezione internazionale dei cortometraggi realizzati nell’ambito del DAFF - Digital Artifex Film Festival, progetto sostenuto da Confartigianato Imprese Veneto che si è declinato anche in ambito locale coinvolgendo i ragazzi dell’istituto di Istruzione Superiore Giovanni Valle di Padova nella realizzazione di cinque corti sul tema dell’innovazione.

Tra le oltre 3000 opere di registi under 35 provenienti da tutto il mondo, ad aggiudicarsi il riconoscimento e un premio di 1000 euro è stato “The Hands of Cruquiuseiland” della regista olandese Anna Dabrowska. La giuria ha rilevato “l’estremo interesse dell’esperienza creativa descritta nel corto. Si tratta, infatti, del racconto di una realtà unica nel suo genere, un ex polo manifatturiero sito nel centro della città di Amsterdam, che è stato interamente riconvertito e restituito alla cittadinanza. Quella che una volta era una fabbrica oggi è un hub creativo che offre spazi a disposizione agli artigiani locali e percorsi formativi dedicati a chi vuole mettersi alla prova con arte e artigianato.”

Ideato e diretto da Padova Stories, Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale è stato organizzato da Padova Stories e da Confartigianato Imprese Padova in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato al commercio, e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova. “Possiamo dire che Digital Artifex è stato un successo, è stato un festival che raccolto numeri importantissimi di affluenza e grande interesse soprattutto dei ragazzi della generazione Z, che hanno partecipato numerosissimi agli eventi dedicati alla comunicazione e al digitale, alle proiezioni di corti del DAFF e al career day. Siamo sicuri che proprio il target più giovane, a cui era indirizzata questa manifestazione, abbia potuto comprendere come il tessuto artigiano locale sia fertile e abbia deciso di investire in innovazione e competenze digitali.”, commenta Alessandro Pittoni, CEO di Padova Stories e Direttore Creativo di Digital Artifex Festival. “Arrivare nel centro di Padova, con un grande evento dedicato all’artigianato, è stata una sfida straordinaria che abbiamo colto insieme alla Giunta, al Consiglio generale, a tutti i dirigenti, ai soci e ai collaboratori di Confartigianato Imprese Padova – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio -. La nostra associazione ha un obiettivo chiaro: guardare al futuro. Per farlo dobbiamo dialogare con i giovani, raccontando loro i grandi cambiamenti che stanno caratterizzando i settori artigiani. Abbiamo voluto fare tutto questo con Digital Artifex e i risultati di questo grande evento sono andati oltre le nostre aspettative.”