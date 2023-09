Primo giorno di scuola al Cornaro, con la sorpresa della "fermata" del tram

Oggi, 13 settembre, gli studenti e le studentesse del Liceo Cornaro hanno iniziato l’anno con una sorpresa. Un ingresso alla scuola completamente rinnovato e il primo tratto di piattaforma tranviaria completato. Il cantiere è stato consegnato in tempo per l’inizio della scuola, rispettando il cronoprogramma e perfettamente in linea con quanto previsto. «L’immagine di questa mattina con migliaia di ragazze e ragazzi che entravano a scuola per il primo giorno di questo nuovo anno“attraversando le prime piattaforme tranviarie del Sir3 realizzate, è molto evocativa - commenta il sindaco, Sergio Giordani - .Ora è più facile per tutti immaginare che cosa sarà la linea completata, il servizio che potrà dare non solo alla scuola, ma a tutti i cittadini e le cittadine che utilizzeranno questo mezzo per spostarsi. Da parte mia un grande ringraziamento alle aziende per l’impegno quotidiano nel migliorare la città e per il rispetto dei tempi, così come un grande ringraziamento alla scuola per il dialogo e la disponibilità incontrati in questi mesi. È solo un primissimo tassello, ma andiamo avanti continuando a lavorare al meglio per Padova. Colgo l’occasione per augurare a tutti gli studenti e le studentesse non solo del liceo Cornaro, ma di tutta la città, un buon anno scolastico».

Le parole di Andrea Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona: «Il primo giorno di scuola è sempre importante, e oggi lo è stato particolarmente anche per noi, per questo voglio esprimere grande soddisfazione e un grande ringraziamento alle aziende. Che il primo tratto di cantiere completato sia quello di fronte alla scuola e che si possa simbolicamente consegnare alla scuola durante il primo giorno è l’immagine del significato che diamo a queste opere: un intervento che guarda al futuro della città, che parla alle persone più giovani e che risponde alle esigenze e alle sfide che loro sono i primi a porci quotidianamente. Che questo risultato sia di buon auspicio per la realizzazione di tutto il Sir3»

La preside del Cornaro

La dirigente scolastica Franca Milani commenta soddisfatta: «Da parte mia e della scuola un ringraziamento speciale alle ditte, in particolar modo ai nostri riferimenti Viel e Galassi, per la grande disponibilità, collaborazione e per la capacità di comprendere le esigenze della scuola. Un ringraziamento anche per il rispetto dei tempi di consegna e per l’aver garantito l’avvio regolare delle attività scolastiche»

I tecnici

Il direttore tecnico per le opere civili Johnny Viel commenta: «Oggi siamo riusciti nell’intendo di finire il cantiere e aprire l’ingresso della scuola. Non è stato semplice ma grazie all’impegno dell’amministrazione, di APS e della nostra grande squadra: tecnici e squadre che hanno lavorato anche durante Ferragosto per raggiungere il primo di una serie di obiettivi». Il capocantiere, geom. Maurizio Galassi aggiunge: «Grande la soddisfazione del nostro team per aver completato i lavori in questa prima tratta. Ora procederemo con la realizzazione della piattaforma tranviaria verso il ponte, dove a novembre inizieremo con le operazioni per la posa del nuovo ponte»