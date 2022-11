Primo test positivo per il bacino di laminazione di Brusegana

Il vice sindaco Andrea Micalizzi aveva già anticipato che l'arrivo della perturbazione sarebbe stata anche l'occasione di testare il nuovo bacino di laminazione di Brusegana: «La pioggia di oggi è stata l’occasione per testare e metterlo in funzione per la prima volta. Il test è andato bene e la nuova infrastruttura di difesa idraulica ha dato un ottimo contributo alla zona ovest della città». Ha spiegato Micalizzi: «Ad ora i pluviometri hanno segnato fino a 55 mm di pioggia giornaliera. Sono quantitativi che, nonostante le previsioni, il nostro sistema mediamente gestisce in efficienza grazie anche alla dotazione di infrastrutture di difesa idraulica che la città ha saputo realizzare negli anni. Eventi come questi sono più gestibili rispetto le cosiddette “bombe d’acqua” …e anche se paghiamo qualche disagio speriamo che un po’ di pioggia ristabilisca i nostri equilibri idrici di canali e fiumi colpiti da una pesante e inedita siccità.

Non abbiamo avuto criticità idrauliche, ma i fenomeni temporaleschi diventano sempre più ventosi e questo apre ad altre e nuove riflessioni e azione per la sicurezza della città».