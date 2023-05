Le voci della rete Prisma raccontano come si accende una comunità

Progetto Prisma è il progetto di sviluppo di comunità del Settore Servizi Sociali della città di Padova, attraverso il quale cittadini e associazioni, coadiuvati da professionisti delle Cooperative Centro Train de Vie, La Bottega dei Ragazzi e Progetto Now, accendono la comunità. “Prisma è presente nel territorio della nostra città, in tutti e sei i quartieri, accanto a cittadini, gruppi, associazioni e istituzioni, per non lasciare nessuno indietro. Opera con tutte le fasce d’età per accompagnare ognuno a trovare risposte efficaci con idee nuove e in rete con gli altri, perchè solo assieme si può alzare la qualità della vita di ognuno. Gli operatori di Comunità di Prisma, grazie a precise metodologie, favoriscono la creazione di reti, ascoltano i bisogni rione per rione, intercettano opportunità, alimentano quotidianamente la trasformazione urbana e sociale nell’ottica di un’Amministrazione condivisa e una cittadinanza partecipe." afferma il Coordinatore del progetto Nicola Bernardi. Prisma è un servizio del Comune di Padova che si è particolarmente evoluto, tantissime le iniziative sviluppate nel corso del biennio 2021-2022; per raccontarle gli operatori del progetto hanno deciso di dare voce ai protagonisti, intervistando le realtà che fanno parte delle reti Prisma: cittadini e associazioni ma anche consulte e scuole. I video prodotti andranno a popolare le pagine social di Prisma a partire da venerdì 12 maggio.

Colonnello

L’assessora ai servizi sociali Margherita Colonnello sottolinea: “Che cosa è Prisma? E’ un servizio del Settore Servizi Sociali he grazie alla collaborazione con il Terzo Settore, in particolare con tre cooperative, anima i quartieri della città mettendo in rete tutte le realtà associative e non solo, che ci sono. L’obiettivo è promuovere, quartiere per quartiere, un incontro tra le energie territoriali e una promozione di attività sociali e culturali volte a far sentire i cittadini parte non solo della città in generale ma anche del proprio territorio di riferimento. Abbiamo deciso come Servizi Sociali, di lanciare una grande campagna pubblicitaria su Prisma alla città sia con volantini sia on line attraverso una raccolta di video che spiegano cosa è questo servizio e invitano a farne parte”.

Mazzon

Sonia Mazzon funzionaria dei Servizi Sociali commenta: “Questa è una esperienza importante e nuova perché i servizi sociali delle altre città non hanno questo servizio, con il quale spingiamo molto sulla prevenzione e sulla valorizzazione di quello che nella comunità già c’è e che spesso non dialoga e non è interconnesso. Quindi credo che possiamo essere orgogliosi di offrire un servizio innovativo dentro il complesso sistema dei servizi sociali”.