Non solo il Borgomagno: altro cavalcavia "fragile" in città, vietato il transito ai tir

Una "fragilità" da consolidare. Ma in attesa dei lavori scattano i divieti: i mezzi pesanti che superano le 20 tonnellate di peso non potranno più passare sul cavalcavia Brusegana, nell'omonimo quartiere cittadino.

Cavalcavia Brusegana

Come sottolinea "Il Mattino di Padova" la decisione è stata presa dal Comune di Padova dopo una verifica strutturale effettuata sul cavalcavia che "scavalca" corso Australia e a ridosso dell'aeroporto Allegri: dopo il ponte della tangenziale est su via Vigonovese e il Borgomagno, dunque, un altro cavalcavia sarà oggetto di un intervento di consolidamento. Non ci saranno momentaneamente ripercussioni, invece, per il normale traffico veicolare.