Processo Navigli, il tribunale ammette 110 testimoni a difesa di Contin

Ha avuto inizio il processo a Federico "Chicco" Contin, il Re degli spritz, accusato dagli ex soci per appropriazione indebita. Difeso dagli avvocati Alessia Pittelli del foro di Padova e da Antonio Barillari del foro di Palmi, ha ottenuto di poter far testimoniare a suo favore ben 110 persone. Musicisti, personale della security, baristi e i tanti che hanno collaborato alla manifestazione Navigli.

Testimoni

Per la prossima udienza bisognerà attendere il 24 luglio del 2024. La vicenda ha avuto inizio con la denuncia di otto suoi ex soci che lo hanno accusato di appropriazione indebita di una cifra vicina ai 28mila euro, e di truffa. Per il primo reato è stato appunto rinviato a giudizio, mentre l'accusa di truffa è subito caduta. Naturalmente, visti i tempi della giustizia e che il reato di appropriazione indebita si estingue i sei anni, alto è il rischio che vada prescritto. «Mi auguro invece che si vada fino in fondo, che venga fuori tutta la verità e chiarita senza ombra di dubbio la mia posizione», ha dichiarato Contin.