Famiglie arcobaleno, la Procura chiede al Comune gli atti delle registrazione dei figli

La Procura di Padova ha chiesto gli atti al Comune per valutare l’eventuale annullamento delle registrazioni all'anagrafe dei figli delle coppie arcobaleno. Nel mirino ci sono certificati di nascita e le 33 iscrizioni di figli di coppie formate da due donne, firmate direttamente dal sindaco Sergio Giordani dal 2017 ad oggi. Il sindaco aveva già inviato tutto alla Procura dopo ogni registrazione. In più, il prefetto Raffaele Grassi aveva segnalato l'iter seguito dal sindaco dopo la circolare fatta girare dal ministero, in cui si chiedeva di applicare la recente sentenza della Corte costituzionale.

Giordani

«Come ho sempre detto, da sindaco ho agito nell’esclusivo interesse delle bambine, dei bambini e dei loro diritti fondamentali, ribadisco che ritengo sia un mio dovere - risponde Sergio Giordani - .I bambini e le bambine vengono prima di tutte le discussioni, ed evitare per loro delle discriminazioni molto gravi è un obiettivo che supera i vuoti normativi e che persegue i valori costituzionali. Con moltissimi sindaci di vari schieramenti lo diciamo da tempo e chiediamo alla politica e al Parlamento di agire con urgenza e oltre ogni ideologia. Ho massimo rispetto per il lavoro della Procura che agisce nelle sue funzioni e alla quale abbiamo sempre inviato gli atti delle iscrizioni dal 2017 ad oggi. La domanda semmai è: per quanto tempo il Parlamento eviterà di legiferare su un tema così delicato che nella società è notoriamente presente e che la attraversa nel concreto da molti anni? Girarsi dall’altra parte significa evitare di vedere la realtà, magari accettando il fatto che bambine e bambini che sono cresciuti per anni con due genitori si vedano togliere a causa di leggi contraddittorie e vuoti normativi questo fondamentale e intimo aspetto della loro stessa esistenza con tutti i profondi traumi e del discriminazioni connesse a questa eventualità. Non posso che rinnovare il mio appello: serve agire con urgenza».

Scarpa

«Non si può più aspettare: il Parlamento legiferi con urgenza sulla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali e monogenitoriali - dichiara invece Rachele Scarpa, parlamentare del Pd - .Lasciare che la carenza normativa sul tema condizioni il destino di bambine e bambini, rischiando di far legalmente perdere loro un genitore con cui sono cresciuti per anni, significa negare i diritti fondamentali dei minori. Questo rischio rappresenta un'imperdonabile e brutale distorsione ed è frutto dell’ottusità di questa destra che non guarda in faccia a nulla e a nessuno e ci costringe a un'inerzia inaccettabile su un tema così delicato. Massima vicinanza ai sindaci che non si piegano e tutelano anzitutto i diritti dei bambini».

Alessandro Zan

«Mi auguro che non vengano impugnate, perché un bambino così rischierebbe di perdere una madre che non verrebbe più riconosciuta tale e si tratterebbe di una crudeltà contro il supremo interesse del minore - commenta Alessandro Zan, parlamentare e componente della segreteria nazionale Pd con delega ai diritti - .Torno a ribadire l’urgenza di una legge: ci sono famiglie consolidate con figli che oggi rischiano di perdere uno dei due genitori. Ringrazio il sindaco di Padova Giordani e tutti i sindaci che stanno continuando con le trascrizioni nel prioritario interesse dei bambini. Lo Stato deve tutte le famiglie e non accanirsi sui diritti dei bambini per colpire i genitori»