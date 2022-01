Produzione in calo: -20% per il radicchio Bianco Fior di Maserà

Produzione in calo del 20% per il Radicchio di Maserà, tipicità stagionale del territorio. Quest’anno, anche a motivo del covid, sono coltivati complessivamente “solo” 20 ettari di Bianco Fior tra Maserà, Due Carrare e Albignasego. «Si tratta di un prodotto particolare, che richiede una specifica lavorazione – sottolinea Cia Padova – .Nell’attuale contesto è pure difficile trovare la manodopera specializzata».

Il ciclo

Il ciclo per ottenere tale eccellenza dura almeno un paio di settimane: dalla raccolta in campo, assieme alle zolle di terra, al posizionamento nelle cassette. Qui il radicchio viene lasciato maturare, coperto da dei teli; dopodiché occorre togliere la terra dal fiore (ovvero, la fase della toelettatura). A seguire la messa in acqua, operazione che dà croccantezza al prodotto. L’ultimo step è il confezionamento nelle tradizionali cassette. «Tali lavorazioni, molto delicate, richiedono una persona completamente dedicata – aggiunge Cia Padova - Oggi, pure per l’impennata di contagi, non è facile portare avanti la produzione, che peraltro resta di nicchia. Vi sono stati dei dipendenti di aziende agricole che sono dovuti andare in quarantena; questo ha rallentato tutto il ciclo». Per ogni ettaro la resa registrata è di circa 100 quintali, mentre la fase clou va da inizio dicembre a fine marzo. Difficoltà anche in termini di reddito per gli stessi imprenditori agricoli: per incassettare un kg di radicchio ci vogliono almeno 2 euro di spesa tra manodopera e costi fissi; tuttavia, la grande distribuzione è disposta a riconoscere solamente pochi centesimi in più.

La filiera

«Alla lunga la filiera rischia di saltare – osserva il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini - perché si tratta di un’eccellenza del territorio cui deve venire riconosciuto il giusto prezzo ai produttori». Dopo il boom rilevato durante le festività natalizie, ora vi è una minore richiesta di Bianco Fior, che però si è in parte bloccata a causa della pandemia. Per il secondo anno consecutivo è saltata la Festa del Radicchio, che dal 1999 si tiene a gennaio a Maserà. «A fine mese valuteremo se ci saranno i margini per riproporla fra qualche settimana - spiega il sindaco, Gabriele Volponi - .Il Comune di Maserà detiene il marchio del Bianco Fior e l’obiettivo è ampliare la rete dei produttori per rendere sempre più disponibile il prodotto, richiestissimo anche all’estero. Ci stavamo muovendo in tal senso, ma il covid ha fermato l’iter. Il gusto è peculiare – prosegue il primo cittadino – Chi prova una volta il nostro Radicchio, dopo non ne mangia più altri da quanto è buono.