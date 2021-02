Professor Basso, il ricordo dell'Azienda ospedaliera

Il Direttore Generale, Dr. Daniele Donato, a nome dell’Azienda Ospedaliera: «Tutto quello che lui ha fatto in vita, rimarrà per essere raccolto e portato aventi da tutti noi»

Il Direttore Generale, Dr. Daniele Donato, a nome di tutta l’Azienda Ospedaliera, «esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita di un caro collega oltre che di un illuminato professionista».

Ricordo

«Stimato da tutto il personale medico, dai colleghi primari, dagli operatori sanitari, che in tutti questi anni gli sono stati a fianco condividendo con lui le sfide più impegnative, gli riconosciamo - ha sottolineato il Dr. Daniele Donato - una rilevante devozione nell’attività svolta di direzione dell’Oncoematologia Pediatrica di Padova, dove ha seguito con particolare amore un gran numero di giovani pazienti, curando ugualmente le ferite delle loro famiglie. Addolorati perché il Covid ce l’ha portato via prematuramente, proprio nell’Ospedale dove lui ha salvato tante vite, ci raccogliamo nel silenzio, provati dal dolore, ma certi che tutto quello che lui ha fatto in vita, rimarrà per essere raccolto e portato aventi da tutti noi».