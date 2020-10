Lidia Armelao alla direzione del Dipartimento di Chimica e Tecnologie dei Materiali del Cnr

Un prestigioso riconoscimento è stato conferito a Lidia Armelao, professoressa dell'Università di Padova presso il Dipartimento di Scienze Chimiche: dal primo ottobre, infatti, è alla guida del Dipartimento di Chimica e Tecnologie dei Materiali - Dsctm del Consiglio Nazionale delle Ricerche, uno dei sette Dipartimenti tematici del Cnr, autorevole punto di riferimento per le scienze chimiche e dei materiali, che conta undici Istituti di ricerca distribuiti sull'intero territorio nazionale con quasi mille ricercatori dedicati ad attività scientifiche e tecnologiche.

L'investitura

L'investitura all'importante carica per il prossimo quadriennio vede per la prima volta alla direzione del Dipartimento di Chimica del Cnr un professore dell'Ateneo patavino e rende onore a Lidia Armelao, vice presidente della divisione di chimica inorganica della Iupac - International Union of Pure and Applied Chemistry - e già Direttore di uno degli Istituti Cnr con sedi ospitate presso il DiSC, a testimonianza della lunga tradizione di collaborazione tra Consiglio Nazionale delle Ricerche ed Università di Padova