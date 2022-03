Tra i profughi giunti a Noventa anche persone con handicap uditivo

Tra le famiglie ucraine ospitate dal comune di Noventa Padovana ci sono anche persone che soffrono di handicap uditivo. L'assessore ai servizi sociali di Noventa, Giovanna Carraro, ha spiegato quelle che sono le iniziative messe in atto per andare incontro ai tanti che, dall’Ucraina, fuggono dalla guerra.

Le iniziative

Innanzitutto l’accoglienza per chi ha più bisogno: «Sono arrivate sul nostro territorio le prime tre famiglie ucraine, altre due potrebbero giungere nei nostri giorni visto che nostri concittadini hanno fatto direttamente domanda in Prefettura per ospitare donne e bambini che fuggono dalla guerra. Come amministrazione comunale ci stiamo adoperando di concerto con la Protezione civile e la Croce Rossa, per fornire a tutti i rifugiati di guerra quei generi di prima necessità di cui necessitano. Dai prodotti per l'igiene personale, al cibo a lunga conservazione agli abiti e le scarpe, faremo in modo di raccogliere più materiale possibile per aiutare chi in questo momento vive uno stato di enorme difficoltà». L'assessorato ai servizi sociali ha creato dei punti di raccolta di materiale destinato ai profughi. Base logistica sarà l'ex cinema di via Roma, che si trova proprio di fronte alla chiesa. «Invito - ha proseguito Carraro - a donare con attenzione per favorire lo smistamento della merce. Appurato che il cibo deve essere inscatolato e comunque a lunga conservazione, è fondamentale che l'abbigliamento, le scarpe e gli altri accessori vengano donati igienizzati e catalogati per taglia e caratteristiche, evidenziando se si tratta di prodotti per adulti o bambini, per rendere l'operato dei volontari più semplice e incisivo».