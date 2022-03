Ucraina, la Prefettura cerca operatori economici nel settore accoglienza per i profughi

Il numero di profughi aumenta sempre di più. Così la Prefettura ha deciso di pubblicare sul proprio sito una sezione appositamente dedicata per operatori economici del settore dell'accoglienza.

L'iniziativa

Nella giornata di venerdì 18 marzo la Prefettura di Padova ha comunicato che sul proprio sito web sarà aperta una nuova sezione, dedicata appositamente all'emergenza Ucraina. Visto che i numeri di giorno in giorno aumentano, servono posti letto per i profughi, luoghi dove possano permanere fino a che non riescano a trovare una nuova sistemazione che siano adeguati e dignitosi. Così è partita la ricerca di operatori economici che lavorano nel settore dell'accoglienza: sul sito della Prefettura ci sono le indicazioni per manifestare la propria disponibilità a ospitare i profughi in strutture adeguate.