Missione riuscita: approvati gli ultimi quattro progetti della Bicipolitana di Padova

La Giunta ha approvato ieri, martedì 23 maggio, su proposta del vicesindaco Andrea Micalizzi quattro progetti (tre esecutivi ed uno di fattibilità tecnico economica) che completano il pacchetto degli interventi dedicati alle piste ciclopedonali e alla riqualificazione delle aree attraversate, finanziati principalmente con fondi Pnrr. Complessivamente, le bicipolitane cofinanziate con il Pnrr sono 9: le prime cinque erano state oggetto delle delibere approvate lo scorso 18 aprile.

Bicipolitana

Più nel dettaglio i progetti esecutivi approvati riguardano:

Riqualificazione di Via 58° Fanteria con la realizzazione di una pista ciclabile tra il parcheggio di Piazza Rabin e Via Marghera per un importo complessivo di 996.631 euro 850 mila dei quali a valere sui fondi Pnrr. Il tratto da realizzare comprende anche la riqualificazione della strada dopo l’abbattimento della tribuna dello stadio Appiani. Il tratto è parte del Percorso 11 di Bicipolitana che da Prato della Valle arriva fino a Salboro.

Intervento su Via Facciolati e sull’area attorno a Porta Pontecorvo (Bicipolitana 12A) per un investimento di 961.250 euro 675 mila dei quali provenienti dal Pnrr.

Intervento sul tratto Via Grassi, Via Rocco, Via Ippodromo denominato BikeNrg un investimento complessivo di 780.644 euro 709mila dei quali assicurati dal Pnrr.

È invece un progetto di fattibilità tecnico economica quello relativo alla tratta Bassanello - Mandria della Bicipolitana Mura Sud che prevede un investimento di 2.348.258 euro, dei quali 1 milone 390 mila assicurati dal Pnrr.

Andrea Micalizzi

Il vicesindaco Andrea Micalizzi sottolinea: «Completiamo la progettazione esecutiva, con la sola eccezione della tratta Bassanello Mandria che è di fattibilità tecnico economica, degli interventi a favore della mobilità ciclabile. Ma voglio sottolineare, tutti questi progetti, non solo quello di Via 58° Fanteria, non si limitino a realizzare la pista ciclabile, ma riqualificano anche le aree interessate: si allargano dove possibile e si sistemano i marciapiedi, si migliora l’arredo urbano e l’illuminazione, in alcuni casi si piantano anche nuovi alberi. Insomma mobilità come primo obiettivo, ma anche riqualificazione degli spazi urbani per rendere più gradevole e vivibile, oltre che percorribile in modo più sicuro in bici e a piedi, la nostra città. Il tutto grazie anche ai fondi del Pnrr che stiamo utilizzando rispettando in pieno il cronoprogramma previsto».