Al via due progetti per i ragazzi dei 28 Comuni dell’Alta Padovana: l'iniziativa

Partecipazione attiva ed orientamento universitario: questi i due grandi temi cui sono dedicati i due progetti in partenza in questi giorni a favore dei giovani tra i 15 ed i 29 anni dei 28 Comuni dell’Alta Padovana.

Progetti

Sviluppati dall'Ufficio d'Ambito della Federazione dei Comuni del Camposampierese che coordina le politiche giovanili ed è ente capofila dell’Ambito Sociale VEN_15, composto dai 28 Comuni del territorio dell’Alta Padovana, i due progetti sono stati messi a punto e finanziati grazie ai Piani di Intervento regionali “Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE e “Giovani in Loco - GiL - Progetto “GIOVANI PROTAGONISTI” attraverso cui la Regione ha destinato circa 75mila euro. I due progetti sono:

“Guaivo”, percorso di scuola di politica e cittadinanza attiva, finalizzato al coinvolgimento di giovani attivi per promuovere sinergie utili alla costruzione del Bene Comune;

“Work cafè universitari”, spazi di orientamento universitario, destinati agli studenti delle scuole superiori, in cui verranno coinvolti studenti universitari e neolaureati, che illustreranno agli aspiranti studenti accademici il quadro universitario attuale.

Questi due percorsi avranno luogo in tutto il territorio dell'Ambito Sociale VEN_15, di cui i 10 Comuni della Federazione fanno parte, avendo stabilito come sedi degli incontri i Comuni dislocati nelle 4 aree che compongono l'Alta Padovana, e quindi: Vigonza, Piazzola sul Brenta, Cittadella e Camposampiero per "Guaivo", San Giorgio in Bosco e Villanova di Camposampiero per i Work Café. In entrambi i casi la gestione e l’organizzazione dei progetti è stata curata dalla cooperativa Carovana assieme alla cooperativa sociale Jonathan.

Alta Padovana

Commenta Moreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle e Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Alta Padovana: «L'Ambito Territoriale Sociale con i piani in materia di politiche giovanili realizzati con fondi regionali ha voluto dare riscontro alle richieste e alle esigenze dei ragazzi, di età compresa dagli 11 ai 29 anni, che vivono nel territorio dei nostri Comuni dell’Alta Padovana. Le progettualità sviluppate dall'Ufficio d’Ambito gestito dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, vogliono creare occasioni in cui i giovani possano sentirsi accolti, protagonisti attivi e non giudicati. È importante creare momenti di lavoro e socializzazione per coinvolgere i nostri giovani al fine di aumentare la consapevolezza e partecipazione attiva. Al giorno d’oggi è importante, se non estremamente necessario, saper rendere protagonisti i nostri ragazzi, sapere metterli al centro e renderli parti attive sulle tematiche sociali, politiche, economiche ed ecologiche dal punto di vista dei giovani. Un grande grazie alle Cooperative Locali che con il loro costante impegno e spirito di collaborazione, si coordinano in modo assolutamente costruttivo con il nostro Ufficio d’Ambito per il Bene Comune». Aggiunge il presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, Antonella Argenti: «Ancora una volta Federazione, in qualità di ente gestore dell’ambito, dimostra di voler realizzare le progettualità che tanto stanno a cuore ai 28 Sindaci dei Comuni coinvolti, tra cui le politiche giovanili e tutti i progetti che permettono coesione e impegno delle giovani generazioni. Non possiamo quindi che essere felici di poter investire nei nostri ragazzi attraverso progetti così puntuali e così diffusi in tutto il territorio dell’ambito dei 28 Comuni»:

Guaivo!

Promossa in collaborazione con Progetto 21, Guaivo! è una Scuola di politica e cittadinanza attiva pensata per dare voce a quei ragazzi che hanno la volontà di spendersi come cittadini attivi ma che non hanno riferimenti di rete e/o amministrativi e che vogliono poter incidere nel proprio territorio. GUAIVO! Si sviluppa attraverso un ciclo di eventi, talk e workshop, per una cittadinanza attiva e partecipata, organizzata dai giovani per i giovani. Quattro gli eventi in programma:

15/10 – CIBO E SOSTENIBILITÀ. Come la nostra dieta influenza il sistema produttivo e l’ambiente. Con Entropy for life. A Cittadella in Patronato Pio X.

29/10 – PARITÀ DI GENERE. Che cos’è il genere? Come viene definito, da chi e perché? Come impatta sulle nostre scelte di vita? Con Anna Curcio e Jennifer Guerra. A Camposampiero in Villa Campello.

12/11 – GAP GENERAZIONALE. Il futuro è ancora dei giovani? Con Valentina Rettore e Emma Ruzzon. A Vigonza al Castello dei Peraga.

26/11 - L’ACQUA NELL’ALTA PADOVANA. Cosa abbiamo/c’è nel territorio? Come e chi se ne occupa? Con Arpav, Etra e Consorzio di bonifica del Brenta. A Piazzola sul Brenta in Sala Consiliare.

Gli incontri di GUAIVO! saranno divisi in due momenti: Una prima parte di conferenza talk, dalle ore 15.00 ad ingresso libero e gratuito con esperti che nel corso degli eventi tratteranno di quattro diversi temi di attualità con uno specifico focus alle situazioni e casistiche del nostro territorio. Le conferenze saranno seguite dai WORKSHOP: laboratori coordinati al tema del giorno in cui i partecipanti attraverso think-tanks e dibattiti sperimenteranno quali sono i modi per agire attivamente sul territorio a partire dalle informazioni acquisite nel talk. Iscrizioni a questo link.

Work Café

I Work Café sono spazi d’incontro informale tra studenti delle quarte e quinte superiori, giovani universitari e lavoratori dei 28 comuni dell’alta padovana per promuovere e condividere esperienze ed informazioni legate al tema dell’università e non. Sono previsti 6 incontri totali, 3 per la zona est dell’Alta a San Giorgio in Bosco e 3 per la zona a Villanova di Camposampiero. Questo l'elenco degli incontri:

1° incontro: I criteri di scelta dell'università. 17 Ottobre 2023 - 18:30/20:00 - S. Giorgio in Bosco (Sala "O. Fallaci") e 24 Ottobre 2023 - 18:30/20:00 - Villanova di Camposampiero (Sala "Giovanni Paolo II").

2° incontro: Il lato economico dell'università. 2 Novembre 2023 - 18:30/20:00 - S. Giorgio in Bosco (Sala "O. Fallaci") e 9 Novembre 2023 - 18:30/20:00 - Villanova di Camposampiero (Sala "Giovanni Paolo II").

3° incontro: Opportunità con ed extra università. 27 Novembre 2023 - 18:30/20:00 - S. Giorgio in Bosco (Sala "O. Fallaci") e 4 Dicembre 2023 - 18:30/20:00 - Villanova di Camposampiero (Sala "Giovanni Paolo II").

Iscrizioni a questo link.