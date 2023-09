Finanziati con 5,4 milioni di euro i progetti di quattro ricercatori dell'Università di Padova

Lo European Research Council ha annunciato oggi, martedì 5 settembre, i vincitori della call Starting Grants 2023. Il finanziamento, del valore complessivo di 628 milioni di euro, andrà a 400 ricercatori eccellenti in tutta Europa. L’ERC, istituito dall’Unione Europea nel 2007, è la principale organizzazione di finanziamento europea per supportare ricerche eccellenti.

Università di Padova

L’Università di Padova ottiene 5,4 milioni di euro ed eguaglia il suo record storico in una singola call collocandosi al secondo posto in Italia per numero di progetti Starting Grant vinti e confermando la propria posizione ai vertici tra i grandi atenei nazionali. Afferma i merito la rettrice Daniela Mapelli: «L’eccellente risultato, che ci ha visto ottenere quattro prestigiosi ERC Starting Grants sui 32 assegnati agli atenei italiani, conferma ancora una volta l’alto valore della ricerca che si effettua nell’Università di Padova. A nome dell’intera comunità accademica mi complimento con i giovani ricercatori e ricercatrici vincitori di ERC: Ivano Alessandro Ciardelli, Onelia Gagliano, Irene Gallina e Gabriele Stevanato. Tutti loro sono già in forza al nostro ateneo, segnale che ci fa intuire come sia valido il nostro sistema di reclutamento e quanto sia attrattiva l’Università di Padova. Non solo, la loro differente provenienza scientifica sottolinea uno dei principali punti di forza dell’ateneo: la capacità di eccellere a livello multidisciplinare, fiore all’occhiello di un’università pubblica e generalista qual è quella di Padova».

Ricercatori

Quest’anno sono quattro i ricercatori (Principal Investigators) già in forza nell’Ateneo patavino ad aver vinto un finanziamento ERC Starting Grant nella call appena chiusa del 2023 (ERC-2023-StG). Il dato, in linea con il trend positivo per il settennio 2021-2027, certifica l’elevata qualità della ricerca e il respiro internazionale del nostro Ateneo. Tre gli ambiti di finanziamento degli ERC: Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, e Social Sciences and Humanities, tutti e tre rappresentati dai ricercatori dell’Università di Padova che si sono aggiudicati il finanziamento. I quattro ricercatori vincitori del Grant sono Ivano Ciardelli, Gabriele Stevanato, Onelia Gagliano e Irene Gallina.

Luca Zaia

Afferma in merito Luca Zaia: «Il risultato ottenuto dai nostri quattro ricercatori è l’ennesima dimostrazione del valore e delle qualità del sistema accademico veneto e, in particolare, dell’Università degli Studi di Padova. Come tutti sanno, la ricerca è un elemento fondamentale per lo sviluppo del Paese, e lo è in tantissimi campi: dalla sanità alla tecnologia all’intelligenza artificiale. Non c’è settore che possa pensare a uno sviluppo senza la ricerca. Quando il sistema veneto viene premiato per l’eccellenza dei suoi progetti di studio e ricerca viene ancora una volta ribadito che le nostre università sono a pieno titolo nel novero dei grandi atenei europei».