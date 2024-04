Ampliamento magazzini in via Svezia, Alì illustra il progetto

Ambiente, welfare e innovazione: sono queste le parole chiave utilizzate da Alì per lanciare la pagina web (disponibile a questo link) che il gruppo della grande distribuzione organizzata ha pubblicato nelle scorse ore con l’obiettivo dichiarato di spiegare il progetto di ampliamento del polo logistico di via Svezia. Un progetto che, dopo aver ottenuto tutti i via libera necessari dal punto di vista autorizzativo, è ora al vaglio del Consiglio Comunale per l’ultima e decisiva approvazione.

Alì

Il sito Internet riporta tutti i dati relativi all’ampliamento, le ragioni dell’azienda padovana e rimanda direttamente alla pagina web del Comune di Padova dove i cittadini possono consultare tutti i dettagli dell’operazione con i documenti presentati ufficialmente nel corso del tempo. I numeri sono chiari e riportati in un video che, tramite render, mostra come sarà il nuovo magazzino e le aree circostanti interessate dall’ampliamento. 50 mila metri quadri di verde, prevista la piantumazione di oltre 2500 piante, 2,3 milioni di kg di Co2 catturata in 30 anni, 1,3 mila kilowatt prodotti grazie ai pannelli solari, 250 assunzioni e un progetto specifico di tutela delle api selvatiche: sono solo alcuni dei numeri evidenziati da Alì. Il progetto, come spiegato sul portale, ha l’ambizione di diventare tra i più innovativi in Italia e si inserisce perfettamente nel solco delle nuove dinamiche di sviluppo della logistica green.

Nella pagina web si legge che 49.473 metri quadri, pari a circa il 32% dell’intera zona interessata all’ampliamento, saranno infatti destinati al verde.L'area sarà dunque equivalente a quella coperta dall'ampliamento dell'edificio. Inoltre saranno presenti specie arboree mellifere e "casette" per le api selvatiche. L’ampliamento permetterà poi di evitare le continue navette di camion che attualmente l’azienda è costretta a fare tra magazzini, evitando così l'emissione di 35.000 kg di Co2 all’anno.

Il progetto

Nel portale si legge che il procedimento usato è quello del Suap strumento urbanistico che permette alle aziende di poter chiedere l'ampliamento di un proprio sito già esistente. Dopo l’ok al Suap nel 2021 il progetto ha ottenuto a giugno 2022 anche quello della conferenza dei servizi decisoria. Viene riportato inoltre il risultato del rapporto ambientale preliminare che “dimostra come l’intervento migliori le condizioni del paesaggio ex ante, introducendo importanti elementi positivi nel paesaggio, fungendo da fascia tampone tra l’area agricola e la zona industriale e rappresentando, nel contempo, un rafforzamento della rete ecologica”. Infine un accenno alle opportunità dal punto di vista occupazione, con 250 assunzioni, e le possibili conseguenze in caso di mancata approvazione con “Il conseguente spostamento dell’azienda che produrrà un segnale negativo per l’evoluzione e la crescita della città di Padova oltre ad inevitabili ripercussioni da un punto di vista socio-economico dovute al necessario spostamento della logistica e quindi di centinaia di collaboratori”.