Un aiuto concreto per la terza età: al via il progetto "Una mano all'anziano"

Si parte da una banale ma importante conta: il 18 % degli anziani censiti dall’Uls di Padova è in casa di riposo, il 42% gode dell’ausilio di una badante mentre il restante 40% non può contare su nessuno.

Una mano all'anziano

“Una mano all’anziano” nasce così, come progetto con l’obiettivo di fondo (partendo dall’iniziativa Link Nodi strategici di Reti di Comunità - Net Community” Dgr 480/2023") di trovare una soluzione semplice ad un problema complesso. Con il coinvolgimento del Comune di Padova, del Centro Servizi Volontariato di Padova, dell'Università degli Studi di Padova, di diverse Associazioni di volontariato e con la Fondazione Opera Immacolata Concezione (OIC) come capofila e l’Ascom Confcommercio come partner operativo, si è dato forma ad un’iniziativa che intende intervenire nelle situazioni di difficoltà che coinvolgono gli anziani cercando di prestare un aiuto soprattutto nel quotidiano.

Il progetto

Presenti tutti i rappresentanti delle associazioni partner del progetto da Fabio Toso. Direttore Generale OIC a Margherita Colonnello, assessora al Comune di Padova all’integrazione e inclusione sociale, a Silvana Bortolami, coordinatrice del progetto, di Rete Utenti Per Caso, a Fabio Verlato, referente dell’ULSS di Padova, ad Alessandra Bocchio Chiavetto, referente del progetto e la vice Presidente Vicaria di Confcommercio Ascom Padova Silvia Dell’Uomo a fare gli onori di casa e il presidente di Ascom Patrizio Bertin, oltre ai rappresentanti delle associazioni di volontariato parte del progetto. Scopo dell’iniziativa, come ha ben evidenziato Silvia Dell’Uomo, l’attivazione di corner presso le imprese aderenti all’Ascom Confcommercio (negozi, uffici, agenzie, ecc.), in modo da poter rivitalizzare anche le attività commerciali di vicinato, e un'attività di volontariato che vedrà gli studenti universitari coinvolti impegnati, in giorni e orari predefiniti e concordati, a dare all’interno degli spazi messi a disposizione informazioni e indicazioni a persone anziane, spesso sole, non di rado anche in situazione di fragilità.