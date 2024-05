Progetto "Digi e Lode", premiata una scuola di Padova

Alla presenza di Cristina Piva, Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Padova, oggi un gruppo di alunni e insegnanti della scuola “Arcobaleno” di Padova ha festeggiato la consegna di un assegno da 2.500 euro da parte di EstEnergy Gruppo Hera.

I fondi saranno utilizzati per progetti di digitalizzazione dedicati agli studenti dell’istituto, che si è posizionato, nel primo quadrimestre 2023-24, tra i primi nella classifica del progetto Digi e Lode. Promossa dal Gruppo Hera e attiva in Veneto dal 2021, l’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’adozione di strumenti innovativi nelle scuole del territorio, valorizzando le scelte digitali dei clienti: in questo modo, oltre a ridurre l’impatto ambientale delle forniture energetiche, si genera una ricaduta sociale positiva per la comunità.

Dal suo avvio nell’anno scolastico 2021-22 fino ad oggi, il progetto ha premiato con 2.500 euro ciascuna ben 114 scuole in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, per un montepremi complessivo pari a 285 mila euro ad oggi, a cui si aggiungeranno altri 55 mila euro entro la fine di questa edizione. Saranno complessivamente 44 le scuole vincitrici nell’anno scolastico in corso, 22 alla fine del primo quadrimestre e altrettante alla fine del secondo. Gli istituti potranno scegliere in totale autonomia gli strumenti da acquistare: dai monitor touch alle lavagne interattive multimediali, dai videoproiettori alle stampanti 3D, dai microscopi elettronici ai sistemi per il coding.

Per l’anno scolastico 2023-24 lo stanziamento complessivo da parte di EstEnergy, la società commerciale del Gruppo Hera che fornisce luce, gas e soluzioni per il risparmio energetico e la mobilità sostenibile, è pari a 110 mila euro. In provincia di Padova, EstEnergy è presente, oltre che nel capoluogo, anche ad Abano Terme e a Piove di Sacco. Gli sportelli saranno i punti di riferimento anche per i clienti del nuovo Servizio elettrico a Tutele Graduali. In questa area, infatti, sarà proprio il Gruppo Hera a gestire dal prossimo 1° luglio il nuovo servizio per circa 71 mila punti di fornitura, attualmente nel mercato di tutela. In virtù dell’esito della gara bandita a fine 2023 dall’Acquirente Unico, Hera si è aggiudicata il Servizio elettrico a Tutele Graduali anche in altre 36 province italiane, tra le quali, in Veneto, Rovigo e Venezia, per un totale di oltre 1 milione di nuovi clienti elettrici.

Il meccanismo di Digi e Lode è semplice. Ogni volta che un cliente attiva un servizio digitale messo a disposizione gratuitamente dalle società del Gruppo Hera genera automaticamente un punteggio, che viene ripartito tra le scuole del suo Comune e dà origine a una classifica. Per il cliente, inoltre, è possibile scegliere la scuola specifica cui attribuire il punteggio acquisito direttamente sul sito web https://digielode.gruppohera.it/. I punti acquistano così un valore maggiore, perché vengono moltiplicati per cinque. «La nostra azienda è impegnata in questo progetto dedicato al mondo della scuola per il terzo anno consecutivo» spiega Filippo Boraso, Responsabile Customer Operations di EstEnergy. «Grazie alle scelte digitali, come l’attivazione della bolletta elettronica o l’iscrizione ai servizi online e alla app MyHera, i nostri clienti, riducono l’impatto ambientale delle forniture e contemporaneamente supportano le scuole del Comune in cui vivono. Il beneficio finale è molteplice: per il cliente, per l’azienda e per il territorio».