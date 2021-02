Città di Selvazzano: proseguono le attività del Progetto Giovani

Progetto Giovani con sede nella Barchessa di Villa Cesarotti, è un servizio gratuito a disposizione dei Cittadini, che propone iniziative, percorsi di formazione, di studio e attività rivolte in particolare ai giovani dai 15 ai 30 anni. Il Progetto Giovani infatti si pone come principali obiettivi: ascoltare le esigenze dei giovani, orientarli con percorsi di aggiornamento e di approfondimento, promuovere attività culturali, realizzare momenti di formazione e di condivisione di esperienze.

I servizi

«Tutti i servizi attivi sono stati adattati alla situazione attuale e alla normativa in vigore, – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – in modo tale da garantire anche e, soprattutto in questo periodo, un affiancamento e un supporto ai ragazzi e ragazze che, purtroppo, hanno molto risentito delle limitazioni che la situazione richiede. Proprio per continuare a garantire nel territorio dei servizi per i giovani il Progetto Giovani si è attrezzato per permettere lo svolgimento delle sue attività nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Lo sportello di orientamento e consulenza, dopo il periodo di chiusura del lockdown, ha riaperto su appuntamento e i corsi sulla stesura del curriculum e sulla ricerca lavoro sono realizzati periodicamente in modalità on-line». «Più nello specifico – aggiunge l’Assessore alle Politiche Giovanili Giacomo Rodighiero – le aree di intervento del Progetto Giovani riguardano il lavoro, offrendo supporto ed affiancamento ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, il sostegno alla creatività giovanile dando spazio ai giovani artisti ed offrendo occasioni di formazione ed incontro, la mobilità internazionale orientando e promuovendo le diverse tipologie di esperienze all'estero, l'animazione territoriale promuovendo attività di volontariato o per il tempo libero e progetti con le scuole della zona». E’ in programma un ciclo di incontri on-line in cui i giovani possono portare la testimonianza dei loro viaggi all'estero e scambiarsi consigli per i viaggi futuri. Queste sono solo alcune delle iniziative in programma ed il servizio è sempre disponibile ad accogliere eventuali proposte da parte dei giovani.

Come partecipare

Per saperne di più dei servizi del Progetto Giovani o per rimanere informato sulle iniziative: Barchessa Cesarotti - Via Cesarotti 15/A info@selvazzanogiovani.it, 049.8056782 – 335.7942525, Facebook: Progetto Giovani della Città di Selvazzano DentroInstagram: progettogiovani.selvazzano

Ciclo di incontri

Il ciclo di incontri ha il fine di far scoprire i Paesi del mondo attraverso il racconto e la testimonianza delle esperienze all’estero, per studio, lavoro o volontariato, di giovani del territorio, così da favorire il dialogo tra pari, lo scambio di esperienze ed incoraggiare la mobilità internazionale. Il primo incontro, dal titolo “Brasile e Giappone: Gli opposti si attraggono. Un forte legame poco conosciuto”, è previsto per giovedì 18 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e sarà dedicato al Brasile e Giappone. L’incontro sarà tenuto da Carolina, legata ad entrambi i Paesi, che ci racconterà le sue esperienze di viaggio e di studio e ci farà scoprire come in realtà questi due Paesi, così distanti e diversi, in realtà hanno un antico legame. Come partecipare: L’appuntamento si svolge su piattaforma on-line (Zoom). La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al seguente link. Il giorno dell’incontro i partecipanti riceveranno via mail il link per accedere all’appuntamento. Per informazioni (o per partecipare ai prossimi incontri come testimone): Mail: info@selvazzanogiovani.it. Telefono: 049.8056782 – 335.7942525