Il progetto di riqualificazione dell'inceneritore è online, aggiunta una sezione per le domande

Sul sito di Hera sono disponibili la presentazione del progetto di riqualificazione del termovalorizzatore e una sezione di domande e risposte.

Il progetto

Come anticipato nel corso dell’assemblea pubblica dello scorso 4 gennaio, sono disponibili online i documenti informativi riguardo il progetto Hestambiente di riqualificazione del termovalorizzatore di Padova. La documentazione è accessibile dall’home page del sito web di Herambiente (www.herambiente.it), la società del Gruppo Hera che controlla Hestambiente. In particolare, il progetto prevede la dismissione delle linee di trattamento 1 e 2 e la contestuale costruzione di una nuova e più moderna linea in sostituzione. Sul sito, oltre ad alcune informazioni di base legate all’intervento per cui è stata depositata la domanda di autorizzazione presso la Regione Veneto, si possono consultare la presentazione con i dettagli del progetto mostrata in assemblea e una sezione domande/risposte che riprendono le questioni poste dai cittadini durante il confronto. «Siamo perfettamente consapevoli dell’alto livello di interesse che la proposta di intervento suscita fra i cittadini – spiega Paolo Cecchin, amministratore delegato di Hestambiente – Ma siamo altresì consapevoli dei benefici complessivi che il progetto potrà portare al territorio. È per questo che desideriamo accompagnare l’iter autorizzativo con un approccio orientato alla massima trasparenza e condivisione con tutti i portatori di interessi. Questo spazio informativo vuole idealmente proseguire la condivisione e il confronto avviato con l’assemblea del 4 gennaio. All’interno della sezione, infatti, è stato indicato un indirizzo mail attraverso cui chiunque potrà porre direttamente ai tecnici domande sul progetto, le cui risposte, se di interesse generale, oltre a essere recapitate individualmente, andranno ad alimentare la sezione domande/risposte, a beneficio di tutti».