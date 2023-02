La Giunta approva il progetto "New Gasparotto": nuove iniziative ed eventi nella piazzetta

La Giunta comunale, nella seduta di martedì scorso, ha approvato il progetto "New Gasparotto", grazie al quale potranno essere realizzate iniziative ed eventi nell’omonima piazza in collaborazione con le realtà che animano l’area.

New Gasparotto

Il progetto è stato in parte finanziato dalla Regione del Veneto, grazie al Bando per l’erogazione di contributi a supporto degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente, approvato con Deliberazione regionale n. 1124 del 13 settembre 2022. Al bando avevano facoltà di presentare domanda i Comuni in partenariato con soggetti del territorio. L'iniziativa nasce grazie ad un emendamento al bilancio regionale 2021 della consigliera padovana Elena Ostanel, grazie al quale sono stati finanziati su bando quattro progetti pilota per un totale di 100mila euro di finanziamento: oltre a Padova anche Casalserugo, che ha proposto la rigenerazione di un'area verde a supporto di un centro culturale, poi Nove a Vicenza e Valdobbiadene a Treviso, con un focus su progetti culturali e di artigianato. Il progetto presentato dal Comune di Padova prevede la realizzazione di attività e iniziative multisettoriali che verranno definite nel dettaglio nelle prossime settimane grazie alla collaborazione tra Servizi Sociali e associazioni. Il progetto dovrà essere realizzato nei prossimi 18 mesi e prevede l’ideazione e realizzazione di eventi e iniziative come esposizioni temporanee, mostre, mercati, eventi, teatri, laboratori didattici, gioco e attività fisica, orti sociali, con la costruzione di relative strutture necessarie. New Gasparotto prevede un budget di importo complessivo di 31.250 euro di cui l’80%, pari a 25mila euro, finanziato dalla Regione e i restanti 6.250 euro a carico del Comune di Padova. Dopo l’approvazione della Giunta, la delibera dovrà essere discussa dalle commissioni consiliari e dal Consiglio Comunale.

Margherita Colonnello

L’assessora alle politiche sociali Margherita Colonnello afferma: «Con questa delibera diamo il via a una nuova opportunità per Piazza Gasparotto. Vogliamo raccontare una storia diversa di quel luogo, che non è di emarginazione ma di inclusione, non è di confine ma avrà sempre di più una nuova centralità. Questo bando è un'ulteriore tassello in un più ampio mosaico di valorizzazione dell'area della stazione, biglietto da visita della città su cui vogliamo che sia scritto: Padova città della cultura, dell'inclusione, della pace. Ringrazio di cuore le associazioni che tutti i giorni, con tanto volontariato, rendono vivi e concreti questi valori. Ringrazio anche Elena Ostanel: il suo lavoro dedicato alle periferie supporta anche la nostra città a migliorare».

Elena Ostanel

La consigliera regionale Elena Ostanel aggiunge: «Partendo dalla normativa sul riuso temporaneo ho dato la possibilità di restituire alla collettività spazi inutilizzati: cultura creatività, gioco, lavoro di prossimità, agricoltura urbana i temi cardine per individuare le attività finanziabili. La Regione non si era mai dotata di uno strumento per favorire riuso e rigenerazione di spazi e aree pubbliche dimesse a partire da azioni dal basso ma guidate dai Comuni del Veneto e sono molto fiera di vedere che la mia proposta dà slancio a iniziative concrete di riuso. Ora bisogna lavorare perchè questo tipo di finanziamento diventi costante in Regione Veneto, finanziare anche chi è rimasto fuori dalla graduatoria e attivare altri bandi».