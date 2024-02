Nuova Questura di Padova, ecco il rendering: sarà pronta per il 2029

Uno dei passi avanti più importanti: il raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla F&M Ingegneria Spa di Mirano (Venezia) e composto anche dai mandanti Lvl Architettura Srl di Padova, Proap Italia Srl di Trento, F&M Divisione impianti Srl, Semper Srl di Padova, Tca Denise Borsoi di Venezia e l'architetto Anna Maria Portoghese di Milano si è aggiudicato il bando di gara per la realizzazione della nuova Questura in via Anelli a Padova.

Nuova Questura

Occuperà un'area totale di 17.363 metri quadrati, con il raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato il bando che spiega in merito: «La nostra architettura vuole rappresentare, senza banali simbolismi, un’Istituzione aperta ai cittadini ma forte e inespugnabile che vigili e induca alla convivenza pacifica e collaborativa. Per produrre questi risultati che sembrano antitetici (apertura e forza) abbiamo rigorosamente partito la composizione in due ambiti: quello pubblico costituito dal giardino e dal corpo basso e l’ambito protetto costituito dall’edificio alto e dalle sue aree esterne. Il corpo alto, per la sua mole, con un fronte di ben 140 metri e il suo rigore architettonico può essere, in un certo modo, considerato come una fortezza contemporanea. Non basta però una buona architettura e neppure un’architettura straordinaria o spettacolare per rigenerare un contesto urbano degradato. Quello che può fare l’architettura, nella sua declinazione più urbanistica, è di creare un sistema di spazi pubblici ricchi e generosi dove possa manifestarsi la convivenza pacifica e operosa dei cittadini. In altre parole: la città migliora se aumentano e migliorano gli spazi pubblici. La presenza di un’istituzione di certo contribuisce alla qualità dell’ambiente urbano, ma se questa istituzione non può interagire con il contesto per motivi di sicurezza, il suo insediamento rischia di essere sterile rispetto alle dinamiche urbane. Ecco perché in via Anelli serve uno spazio pubblico aperto e pedonale da connettere con gli altri spazi pubblici del quartiere, meglio (ma non necessariamente) se di natura vegetale. Ecco quindi il nostro slogan: “via Anelli dal Bronx al giardino della convivenza”»

Tempistica

Ma quando sarà pronta la nuova Questura? La tempistica prevista per la progettazione è di circa un anno, e per la realizzazione ci vorranno tre anni: diventerà quindi operativa indicativamente per il 2029.