Tre volte più grande: ecco come sarà il nuovo Parco Iris, con tanto di anfiteatro e frutteto

Ambisce a diventare una delle aree verdi più grandi d'Italia: il Comune di Padova ha presentato il progetto definitivo del nuovo Parco Iris, che dopo la permuta con le palazzine di Piazzale Boschetti triplicherà la sua superficie

Parco Iris

Ci vorrà tempo, però: le aree acquisite con la permuta sono adesso dei campi e quindi ci sarà un impegnativo lavoro per trasformarle in parco. L'attuale superficie dell'Iris è di circa 65.000 mq, ma con i due stralci rispettivamente da 94.600 mq e 37.500 mq passerà a 197mila metri quadrati. Bisognerà fare, come detto, importanti lavori di movimento terra: verranno piantati alberi e arbusti per creare anche delle aree a bosco e zone arbustive, e verrà anche creato un frutteto.

Anfiteatro e sport

In tutto a lavori conclusi ci saranno 6 accessi alla nuova porzione di parco. All’interno ci saranno percorsi ciclopedonali e attrezzature sportive: un campo polifunzionale, un percorso a ostacoli e uno di parkour, spinning bike e attrezzi cardio fitness. Sarà realizzato anche un grande anfiteatro che potrà ospitare spettacoli all’aperto, con gli spalti ricavati con collinette a verde. Ovviamente ci saranno anche punti ristoro e servizi per i visitatori, e l’area sarà arricchita con opere d’arte a tema

Lavori

Come ha spiegato il sindaco Sergio Giordani «Stiamo concludendo la progettazione definitiva per il primo lotto e abbiamo i 2 milioni che arrivano dal bando rigenerazione urbana. Con questi 2 milioni dovremmo realizzare quasi tutte le opere relative al primo stralcio. Poi bisognerà progettare e finanziare il secondo lotto». L'investimento totale dovrebbe raggiungere o superare di poco i cinque milioni di euro.