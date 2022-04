Al via il progetto “Padova Premia al Centro di Raccolta”. Partono gli orari estivi

Al via dal 30 aprile il Progetto “Padova Premia al Centro di Raccolta”. Incentivare l’utilizzo dei centri di raccolta, ridurre l’abbandono dei rifiuti ingombranti e particolari, premiare i cittadini più virtuosi. Sono questi gli obiettivi del progetto “Padova Premia al Centro di Raccolta”, in partenza da domani (30 aprile) nei quattro Centri di Raccolta di Padova e ai Sabati Ecologici all’Arcella.

Il progetto

L’iniziativa, come richiama il nome, vuole riconoscere concretamente, attraverso la consegna di un premio rivolto alla sostenibilità, l’impegno dei cittadini nel differenziare e conferire correttamente rifiuti ingombranti, elettronici, pericolosi che sono destinati ai centri specializzati per lo smaltimento controllato e l’avvio a recupero. Da oggi e fino al 30 giugno, i cittadini che si recheranno presso uno dei quattro centri di raccolta presenti sul territorio comunale padovano e ai Sabati Ecologici in piazzale Azzurri d’Italia, potranno aderire all’iniziativa ricevendo una speciale tessera che sarà verificata e timbrata dagli operatori ad ogni conferimento: al raggiungimento di tre timbri, corrispondenti a tre diversi accessi e, quindi, a tre operazioni di conferimento effettuate nel periodo, al cittadino verrà consegnato uno speciale kit composto da tre lampadine a led, l’illuminazione per una quotidianità a basso consumo, più sostenibile e più rispettosa dell’ambiente. L’iniziativa sarà valida per le utenze domestiche padovane, fino ad esaurimento scorte.

Dove

Il progetto “Padova Premia al centro di raccolta” sarà attivo presso i quattro eco-centri distribuiti capillarmente in città: Guizza in via Pontedera, Euganea in via Montà 29, Stanga in via Corrado 1 e ZIP situato in corso Stati Uniti, 5. Inoltre, da martedì 3 maggio, i quattro centri cambieranno gli orari di apertura, su due periodi, uno estivo (in vigore da aprile a ottobre) e uno invernale (da novembre a marzo), per essere più vicini alle esigenze dei cittadini e agevolare i conferimenti (per approfondimento si veda il paragrafo successivo). Il Progetto sarà attivo anche nei “Sabati Ecologici”, dove è presente il centro di raccolta mobile allestito ogni ultimo sabato del mese dalle ore 9 alle ore 13 presso piazzale Azzurri d’Italia, organizzato con l’obiettivo di intercettare una zona della città in cui il fenomeno degli abbandoni è particolarmente presente. L’iniziativa interesserà in particolare le date del 30 aprile, del 28 maggio e 25 giugno.

Orario estivo

Da martedì 3 maggio arriva l’orario estivo nei 4 centri di Raccolta di Padova. Dopo aver analizzato i flussi di accesso negli ultimi anni, proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini con l’arrivo della stagione estiva, da martedì 3 maggio cambieranno gli orari di apertura dei vari centri di raccolta diversamente modulati per la stagione estiva e invernale, che saranno anche comunicati tramite app “Il Rifiutologo”. Di seguito i nuovi orari estivi:

Centro di Raccolta Guizza: via Pontedera – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta Euganea: via Montà, 29 – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta Stanga: via Corrado, 1 – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5 – aperto da martedì a venerdì dalle 13.00 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 9 alle 13.30. Da novembre tornerà l’orario invernale.

Come utilizzare i Centri di Raccolta

Nei Centri di Raccolta il cittadino residente nel territorio di riferimento può conferire gratuitamente tutti i rifiuti urbani che, per tipologia e/o dimensioni e/o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario. Ogni Centro di Raccolta è presidiato da uno o più operatori incaricati dell'accettazione, della gestione e dell'assistenza. Il cittadino trasporta il rifiuto al Centro di Raccolta con mezzi propri e posiziona il materiale nel contenitore, seguendo le modalità impartite dal custode del centro.