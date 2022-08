Campo di volontariato internazionale a Padova per giovani dai 18 ai 30 anni: iscrizioni aperte

Il Csv - Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo è partner di un progetto europeo che prevede uno scambio tra 16 giovani domiciliati a Padova o provincia e ragazze e ragazzi provenienti da Portogallo, Germania e Scozia nell’ambito del programma Corpi Europei di Solidarietà.

Csv

I giovani under 30, dal 28 agosto all’11 settembre, avranno l’opportunità di conoscere la ricchezza della città di Padova affrontando il tema dell'importanza dei corsi d'acqua per il patrimonio culturale europeo e la riappropriazione e la tutela delle infrastrutture legate all’acqua, attraverso approfondimenti culturali e laboratoriali e, soprattutto, attraverso la condivisione e il confronto tra esperienze di paesi diversi. I ragazzi e le ragazze saranno coinvolti in un laboratorio a cura di Legambiente Padova, un laboratorio artistico a cura di Fantalica, un’uscita in battello, un workshop di fotografia e uno di comunicazione per studiare una campagna per la valorizzazione dei corsi d’acqua e la realizzazione di un’opera d’arte, oltre a diverse uscite a Padova, dove poter scoprire le antiche mura, e a Venezia. La partecipazione è gratuita, i pranzi ed alcune cene consumate durante le attività saranno offerte dal progetto. Inoltre, ciascun/a partecipante riceverà un pocket money di 5 euro al giorno come rimborso spese. I partecipanti provenienti dall’estero verranno alloggiati presso Casa a Colori. I partecipanti locali alloggeranno nei loro domicili e raggiungeranno il gruppo giornalmente, per le attività previste. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a copertura dei posti disponibili. Per le candidature è sufficiente inviare un’email a info@csvpadovarovigo.org.

Testimonianza

Angela Vezzaro, 24 anni, di Cavino di San Giorgio delle Pertiche è stata una delle partecipanti del primo campo di volontariato internazionale che il CSV di Padova e Rovigo ha proposto tra maggio e giugno scorsi. Fresca di laurea in architettura: «Ho deciso di partecipare a questa opportunità che mi ha segnalato un’amica, perchè sono in un periodo di passaggio tra l’Università e il mondo del lavoro e volevo impegnarmi in una attività per la comunità. Sono stata colpita dal tema del campo di volontariato, legato a quello che ho studiato. Non sapevo bene cosa aspettarmi ma è stato molto interessante il rapporto con gli altri partecipanti. Fin da subito, infatti, si è creato un gruppo molto coeso, al di là delle differenze linguistiche e culturali che ci ha permesso di essere molto aperti e sinceri l’uno con l’altro. Le dinamiche che si sono instaurate ci hanno permesso di lavorare bene insieme».