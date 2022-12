"Scuole Sicure", siglato il protocollo d'intesa tra la Prefettura e il Comune della Bassa

Siglato il protocollo di intesa del progetto “Scuole sicure 2022/2023” tra la Prefettura di Padova e il Comune di Monselice, selezionato tra i 140 enti beneficiari (su tutto il territorio nazionale) a cui sono state ripartite le risorse del Fondo ministeriale per l'anno 2022 con il contributo, assegnato al Comune, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici e pari a 14.148,07 euro.

Scuole sicure

Sono stati definiti gli strumenti e le modalità di attuazione della sicurezza urbana: ai giorni nostri, infatti, il tema della sicurezza, si delinea sempre più in maniera trasversale in termini anche di prevenzione della devianza in una sempre più attenta analisi del rischio in ottica di welfare sociale e da qui il progetto predisposto dalla polizia locale di Monselice che rientra nell’ambito del piu? ampio concetto di sicurezza integrata con cui si mira a contribuire alla costruzione di un modello di sicurezza attivamente partecipata. Il progetto, infatti, riguarda interventi integrati finalizzati al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti gli istituti scolastici, considerate da sempre, “luoghi di elezione” per la loro vendita e cessione. La consapevolezza nei confronti di questo fenomeno, che vede in costante aumento l'uso di sostanze tra gli adolescenti di età sempre più giovane, rappresenta, infatti, la sfida dei nostri tempi nella lotta ad una nuova emergenza.

Progetto

Il progetto avrà un triplice focus, da una parte di natura formativa-educativa ma anche di maggior presenza della polizia locale con effetto deterrente e di monitoraggio con l'implementazione di sistemi di videosorveglianza per un miglior controllo da remoto delle aree immediatamente limitrofe ai plessi scolastici che si prestano alle attivita? di consumo e spaccio. La durata del progetto consta così di 9 mesi: dal 18 settembre 2022 al 8 giugno 2023 alla cui conclusione, il Comune di Monselice presenterà una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa corredata dal rendiconto economico finanziario della gestione e della documentazione di spesa e dove il progetto dovrà essere concluso entro la fine dell’anno scolastico e comunque non oltre il 30 giugno 2023.