Al via il progetto "Spazi di comunità" di Arci Padova per la prevenzione del disagio giovanile

Prende il via da venerdì 26 gennaio in Piazza Gasparotto “Spazi di comunità”, il progetto regionale di Arci Padova finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del bando annuale per le attività delle associazioni. Durante il primo incontro «Psicologi di base: a che punto siamo in Veneto?», previsto alle ore 19:00 in Piazza Gasparotto presso il Circolo Nadir, si parlerà anche della recente proposta di legge regionale sull’introduzione dello psicologo di base. Interverranno Federica Sandi, psicologa psicoterapeuta, Consigliera Segretario dell’Ordine Psicologhe e Psicologi del Veneto, Elena Ostanel, consigliera regionale de Il Veneto che Vogliamo.

A Padova saranno due i target coinvolti: gli anziani e i giovani, e due le associazioni che vedranno potenziato il loro impegno quotidiano: l’APS Centro Sociale Mortise, attiva negli spazi comunali di Quartiere anche di Torre, Granze, Forcellini, e il circolo Nadir in Piazza Gasparotto. «I presidi della nostra rete, - afferma Serena Maule, presidente di Arci Padova - ovvero le associazioni, coinvolgono le persone in un contesto sociale sicuro e accogliente, contrastando l’isolamento con attività aggregative e culturali e permettendo tramite questa prossimità di individuare e far emergere bisogni non solo individuali ma collettivi».



Ecco dunque un servizio concreto: «Primo Ascolto» uno sportello gratuito di primo ascolto psicologico, su appuntamento, rivolto ai giovani, dagli studenti fino a chi si trova alla soglia dei 40 anni. Partirà a febbraio al circolo Nadir per fornire informazioni utili su tematiche specifiche, aiuto nella comprensione delle problematiche che si stanno vivendo e nella pianificazione di strategie successive di intervento. «Di fronte ad una crescente necessità di sostegno psicologico, - precisa Giovanni Zamponi, presidente di Nadir: - l’attivazione dello Sportello di Primo Ascolto a Nadir non esaurisce la nostra azione. Crediamo che sia necessario confrontarsi e accendere il dibattito a partire dagli spazi di partecipazione: i servizi territoriali a disposizione delle cittadine e dei cittadini in difficoltà che non possono permettersi assistenza privata non sono sufficienti».