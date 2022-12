Progetto strade più sicure, in arrivo 200 mila euro per la ciclopedonale di di Favaro

Strade più sicure per pedoni e ciclisti a Pozzonovo. Lo renderà presto possibile l’importante contributo elargito dalla Provincia di Padova, pari a 200mila euro, nell’ambito del Bando Provinciale per l'assegnazione ai Comuni del territorio provinciale di contributi per investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza e della funzionalità della viabilità provinciale e delle infrastrutture connesse. Il Comune di Pozzonovo si è piazzato al decimo posto della graduatoria provinciale, ottenendo il massimo stanziamento possibile, presentando l’ambizioso progetto per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo le vie Favaro, Fanzaghe e Tezzon.

Il progetto

Si tratta di una proposta progettuale che prevede la messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale esistente lungo via Favaro, per un tratto di 930 metri, attraverso la realizzazione di una aiuola di protezione alla pista ciclo-pedonale e il miglioramento della pavimentazione esistente. È prevista anche la realizzazione di un nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Fanzaghe, per un tratto di 350 metri. Ed infine la realizzazione di un nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Tezzon, per un tratto di 540 metri.

Fondi

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 700mila euro, ma la nostra Amministrazione è riuscita a ridurre lo stanziamento di fondi propri impegnandosi per reperire più contributi possibili. Oltre al contributo provinciale, infatti, la bontà della proposta progettuale è stata riconosciuta anche dal Bando Regionale "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", al quale il Comune di Pozzonovo, grazie all'impegno della Giunta Lazzarini, ha partecipato aggiudicandosi uno stanziamento di 350mila euro.

Lazzarini

«Sono orgogliosa e soddisfatta per questo importante contributo che accelererà l’avvio dei lavori per i nuovi percorsi ciclopedonali nel nostro territorio comunale. - commenta il sindaco Arianna Lazzarini -. Queste opere daranno una risposta concreta alle esigenze dei nostri cittadini, che potranno presto spostarsi in tutta sicurezza anche nelle vie Favaro, Fanzaghe e Tezzon. Gli interventi offriranno allo stesso tempo benefici in termini di salvaguardia dell’ambiente e della salute: un servizio di qualità che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini».