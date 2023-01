Domenica ecologica, niente auto e moto in città per dieci ore: il programma del 29 gennaio

In attuazione del Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, che comprende specifiche limitazioni del traffico, dall'1 ottobre al 30 aprile è prevista una domenica ecologica al mese con ulteriori restrizioni al traffico. La quarta domenica ecologica è in programma il 29 gennaio: il Comune di Padova prevede il divieto di circolazione, a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), all'interno delle mura cinquecentesche, dalle ore 8.30 alle 18.30. L'accesso è consentito ai residenti: possono inoltre circolare biciclette, veicoli dotati di motore elettrico, mezzi di trasporto pubblico e di soccorso con specifiche deroghe.

Attività

Nell’ambito della Domenica ecologica del 29 gennaio, dedicata al tema dei cambiamenti climatici, vengono proposte alcune attività all'insegna della sostenibilità al Centro Culturale Altinate/San Gaetano e in piazza dei Signori.

Dalle ore 10:30 alle 12:00 - Spazio 35 del Centro Culturale Altinate/San Gaetano: Salviamo il pianeta, a cura di Garden Cavinato. Laboratorio didattico in cui si sperimenteranno diverse modalità per apprendere l’importanza delle piante e si conosceranno buone pratiche in relazione all’uso e smaltimento della plastica. Per le attività - rivolta a bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 4 ai 14 anni - verranno utilizzati materiali di riciclo, vasetti, bulbi, terra e piccoli attrezzi per il giardinaggio. A coloro che parteciperanno verrà consegnato un ingresso omaggio alla mostra Geronimo Stilton Live Experience, in collaborazione con Pleiadi Science Farmer. Ingresso gratuito, si consiglia la prenotazione sul sito suonipatavini.eventbrite.com.

Alle ore 18:00 - Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano: Gli anni del tempo matto, a cura di e con Erica Boschiero, Sergio Marchesini e Vasco Mirandola. Spettacolo di canzoni, musiche e poesie, scritte per riflettere sull’allarme ambientale con leggerezza, ironia e passione. Erica Boschiero (voce, chitarra), Vasco Mirandola (voce narrante) e Sergio Marchesini (fisarmonica) affronteranno il surriscaldamento globale, alluvioni, bombe d’acqua, nubifragi, scioglimento dei ghiacci, siccità, epidemie con le loro composizioni e attraverso le parole Italo Calvino, Dino Buzzati, Mariangela Gualtieri, Gianni Rodari, Stefano Benni, Andrea Zanzotto ed Ermanno Cavazzoni. Ingresso gratuito, accesso prioritario per i possessori della prenotazione su suonipatavini.eventbrite.com

Alle ore 9:30, 11:15, 15:30 e 17:00 - Orologio astrario di piazza dei Signori: Visite guidate alla torre e all'Orologio astrario, a cura di Salvalarte Legambiente Padova. Due turni di visita per 4 persone a turno: la mattina alle ore 9:30 e 11:15; il pomeriggio alle ore 15:30 e 17:00. Solo su prenotazione via email all'indirizzo salvalarte@legambientepadova.it.

Programma completo

Il programma completo è scaricabile a questo link.