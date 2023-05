Trasmessi programmi hot, "solo per adulti": multa a Canale italia

L’Autorità garante delle comunicazioni ha definito “di elevata gravità” il comportamento della società all’emittente padovana, con sede a Rubano, Canale Italia, e ha inflitto alla proprietà una sanzione di 7.224 euro. L’editore è Lucio Garbo, a capo di un gruppo di 25 emittenti, tra cui proprio Canale Italia. E' anche consulente del ministro padovano Adolfo Urso, che tra le altre ha pure la la delega sulle telecomunicazioni.

Notturni

Questo perché dal 20 al 26 settembre 2022, in orario notturno, venivano messe in onda donne poco vestite che stimolavano gli ascoltatori a chiamare. A pagamento. L’emittente Canale Italia ha quindi trasmesso una “promozione di servizi telefonici anche a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-toone… destinato a un pubblico di soli adulti” cosa che non può fare per legge.

Regole

Trovandosi, Canale Italia, nel “primo arco di numerazione”, ossia nei canali compresi da 1 a 99, del digitale terrestre, non può ospitare, a nessun orario, programmi per soli adulti. E' stato il Co.Re.Com del Veneto che ha monitorato le trasmissioni e accertato una violazione del decreto 208/21 che impone alle emittenti dal basso numero di canale la diffusione di programmi “di qualità”, vietando quelli per soli adulti.