Tram, allungamento in vista: Vigonza vota l'estensione del Sir2

Il Consiglio Comunale di Vigonza ha votato all’unanimità un documento che indica una chiara direzione: procedere con la progettazione dell’estensione del tracciato secondo le raccomandazioni dello studio trasportistico in cui si indica la direttrice Busa-Perarolo con attestazione a Capriccio.

Tram a Vigonza

Lo studio tecnico e il Consiglio Comunale hanno ufficialmente confermato quanto già comunicato con nota dal Sindaco di Vigonza del 9 febbraio 2023 inviata all’Amministrazione Comunale di Padova, in cui si formalizzava la richiesta di estensione in direzione Busa - Perarolo e in cui si evidenziavano le criticità del tracciato SIR 2 sul territorio di Vigonza. Il Consiglio Comunale ha anche indicato di migliorare l’uscita di San Vito su Ponte di Brenta e del nodo di Busa. Le posizioni emerse durante la discussione sono state diverse: alcuni gruppi come Lega e Prima Vigonza hanno criticato la tecnologia con rotaia rilanciando quanto emerso dal dibattito pubblico e da alcuni comitati. Tutti i gruppi sono invece risultati compatti nel concordare che la soluzione del capolinea a ridosso della ferrovia di Busa è la più critica e necessita di un miglioramento. Il Consigliere Grandesso del gruppo Lega ha ricordato che oggi il Comune, se volesse ritirarsi dal progetto, dovrebbe rimborsare a Padova le spese sostenute, oltre che ad indennizzarle per i danni, e disagi da ciò cagionati. SI tratta di decine di milioni di euro e quindi porta alla necessità di procedere pur cercando di assumere le necessarie azioni per migliorare la situazione. Anche il Consigliere Tacchetto della lista Prima Vigonza ha ricordato le criticità tecnologiche ed economiche del progetto Translohr chiudendo il suo intervento dichiarando che «Si rende necessario l'intervento del sindaco, che si è trovato a gestire questa difficile situazione e in pochi mesi ha già ottenuto eccellenti migliorie, per trattare e porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere meno impattante sulla collettività quest'opera di imminente realizzazione. In primis lo spostamento del capolinea da Busa al Capriccio onde evitare il collasso della viabilità»

Gianmaria Boscaro

Afferma il sindaco Gianmaria Boscaro: «È stato un Consiglio che si è chiuso a notte inoltrata, molto proficuo dove dai vari gruppi sono emerse diverse posizioni che si sono sintetizzate in un unico documento che prevede di procedere con la progettazione dell’estensione del tracciato secondo le raccomandazioni dello studio trasportistico verso Busa e Perarolo; migliorare l’uscita di San Vito su Ponte di Brenta e del nodo di Busa come indicato nella nota del Sindaco di Vigonza del 9 febbraio 2023; valutare ogni miglioramento tecnologico per la realizzazione della tratta Sir2 per alleggerire l’impatto viabilistico. Ringrazio l’intero Consiglio Comunale perché ha assunto una direzione univoca per il bene dell’intera comunità».